FPÖ-Punz: „Zensur pur! ÖVP-Bürgermeister sperrt Wahrheit vor die Türe“

Melk/St. Pölten (OTS) -

„Es ist typisch für diese ÖVP: Rechts blinken und links abbiegen. Dass man das neue Buch von Gerald Grosz mit dem Titel ,Ab nach Hause‘ aus der Stadtbücherei Melk verbannt, ist ein neuer Tiefpunkt“, sagt FPÖ Melk Bezirksparteiobmann LAbg. Richard Punz.

Was ist passiert? Ein Besucher der Melker Stadtbibliothek soll auf die Vergangenheit des Hauses (war ein Gefangenenlager im Dollfuß-Regime, Anm.) hingewiesen und sich echauffiert haben. Daraufhin zog der ÖVP-Bürgermeister die Notbremse und veranlasste das Buch sofort aus dem Sortiment zu nehmen.

„Es ist demokratiepolitisch sehr bedenklich, Bücher zu verbannen. Was kommt als nächstes? Welcher Autor wird als Nächster mundtot gemacht?“, fragt Punz abschließend.