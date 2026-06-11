  • 11.06.2026, 12:32:04
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  • OTS0107

333 Green-Skills-Angebote für die Jobs mit Zukunft

Die Plattform „greentransformation.academy“ bündelt erneut hochschulische Angebote für Green-Tech-Qualifikationen in Österreich.

Factsheet zur Presseaussendung "333 Green Skills Angebote für die Jobs mit Zukunft"
Graz (OTS) - 

Gerade mit Blick auf steigende Arbeitslosenzahlen und den Herausforderungen für Unternehmen im Land zeigt sich: Green Skills stehen hoch im Kurs. Denn egal ob Produkte, Dienstleistungen, technische Verfahren oder günstige Energiekosten: Kompetenzen in den Bereichen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sind gefragt – und die Ausbildungen bzw. Qualifizierungen dazu immer vielfältiger. Genau hier setzt die Plattform „greentransformation.academy“ an. Weiterbildungsinteressierte finden in diesem digitalen Tool mit wenigen Klicks eine kompakte Darstellung der hochschulischen Angebote in Österreich, filterbar nach Thema, Zeitmodell (Vollzeitstudium, berufsbegleitend bzw. -ermöglichend), Bildungseinrichtung und Region.

Angebotsvielfalt steigt um 24 Prozent

333 Aus- und Qualifizierungsangebote im Green-Skills-Bereich wurden in diesem Jahr erfasst. Das entspricht einem Plus vom 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Was die Ausbildungsart anbelangt, liegen auch 2026 Zertifikatslehrgänge (109 Lehrgänge; Plus 15 Prozent im Vgl. zu 2025) und Masterstudien (145; +24 Prozent) hoch im Kurs. Spannend: 11 angebotene Doktoratsstudien im Nachhaltigkeitsbereich werden aktuell gezählt, im Vorjahr waren es fünf.

Das Portfolio für Bildungshungrige wird mit Zunahme der Angebote sowie der zahlreichen maßgeschneiderten Microcredentials immer breiter. In diesem Jahr reicht die Palette bei Zertifikatslehrgängen u.a. von „Abfallwirtschaftskonzept für Kleinbetriebe“ (WIFI) sowie „Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichtserstattung“ (FH Campus02) bis zu „Nachhaltigkeitsbewertung in Unternehmen“ (BOKU). Bei den Bachelorstudien finden sich beispielsweise „Recyclingtechnik“ (Montanuniversität) oder auch „International Industrial Management“ (FH JOANNEUM), einen Master-Abschluss gibt es bei „Green and Digital Transition“ (TU Graz), „Circular Engineering“ (Montanuniversität Leoben) oder als „Master on Climate Change and Transformation Science“ (Uni Graz).

2 von 5 Angeboten im Süden Österreichs – dem Green Tech Valley

Im Bundesländerranking punkten jene mit großen Universitäten, die Steiermark rangiert mit 105 Angeboten erneut vor Wien (89 Angebote). Ebenso schlägt der starke Fokus auf Nachhaltigkeit insbesondere in Industrie und Gewerbe sowie in der Forschung im Green Tech Valley zu Buche. Gemeinsam mit Kärnten stellt die Steiermark 2 von 5 der aktuellen Bildungsangebote. Stichwort Bildung: Bei den Hochschulen rangiert die BOKU (Wien) mit 37 dieser spezialisierten Weiterbildungsmöglichkeiten, gefolgt von der TU Graz und der Uni Graz (jeweils 25) sowie der Montanuniversität Leoben (22) und der FH JOANNEUM (16).

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