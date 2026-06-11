Marchetti: „EABG ist klares Signal für leistbare Energie und Klimaschutz“

Wien (OTS) -

„Das EABG ist ein klares Signal für leistbare Energie und Klimaschutz: Es bildet die Grundlage, um den Ausbau erneuerbarer Energie in Österreich gezielt und strukturiert voranzutreiben“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter erklärt: „Das Ziel des EABG ist, die Energieproduktion in Österreich durch erneuerbare Energieträger massiv anzukurbeln. Das hat in mehrfacher Hinsicht nachhaltig positive Effekte für die Menschen und Unternehmen in unserem Land: Autonomie in der Energieerzeugung ebnet Österreich den Weg in die Energieunabhängigkeit und stärkt die Versorgungssicherheit auch bei globalen Krisen. Mehr heimisch produzierte Energie stabilisiert die Preise und sorgt dafür, dass Haushalte und Unternehmen zuverlässig leistbare Energie nutzen können. Zudem ist die Steigerung der Produktion erneuerbarer Energie in Österreich der Schlüssel zur Erreichung unserer Klimaziele.“

„Die FPÖ hat Verhandlungen über das EABG wie gewohnt aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Es ist offenkundig, dass es sich dabei um ein mehr als durchschaubares Ablenkungsmanöver handelt. Denn FPÖ-Chef Herbert Kickl hat kein Interesse daran, Österreich den Weg in die Energieautonomie zu ebnen – das gibt er selbst auch unumwunden zu, wenn er lautstark die Rückkehr zur Nutzung von russischem Gas fordert. Kickls Nein zum EABG ist ein Selbstbekenntnis und die logische Konsequenz seines Bestrebens, Österreich in die energiepolitische Geiselhaft seines Freundes Putin zu treiben“, so Marchetti abschließend.