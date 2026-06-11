  • 11.06.2026, 11:37:32
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Grüne Wien/Prack: „Hackers Missmanagement bei Stiftungshäusern der Stadt stinkt zum Himmel”

Grüne Wien kritisieren jahrelangen Leerstand des Stiftungshauses in der Harmoniegasse 10 und Verkauf der Liegenschaft

Wien (OTS) - 

Nach jahrelangem Nichtstun verkauft die Stadt Wien das Stiftungshaus in der Harmoniegasse 10 jetzt an die GESIBA. „In der Harmoniegasse 10 hat jahrelang der große Teil der Wohnungen leer gestanden. Damit wurde der Zweck der gemeinnützigen Stiftung, deren wesentliches Kapital das Haus in der Harmoniegasse 10 war, nicht erfüllt. Dieses Missmanagement im Verantwortungsbereich des zuständigen Stadtrats Hacker stinkt zum Himmel”, kritisiert der Klubobmann und Wohnbausprecher der Grünen Wien, Georg Prack.
Für die Grünen ist nicht nachvollziehbar, warum eine Lösung für die leerstehenden Wohnungen um Jahre zu spät kommt und nun das Stiftungseigentum verkauft wird: „Der Verkauf an die GESIBA ist nur die zweitbeste Lösung. Damit wird der gemeinnützigen Stiftung langfristig die Grundlage entzogen und die GESIBA muss Rücklagen verbrauchen, die sie sonst für leistbare Wohnungen aufwenden könnte”, so Prack.#

Leerstand ist Gift für den Wohnungsmarkt

Bei den Grünen spricht man sich einmal mehr für eine Leerstandsabgabe aus: „Leerstand raubt Wiener:innen, die verzweifelt auf der Suche nach einem Zuhause sind, eine leistbare Wohnung. Gerade das Beispiel einer Immobilie unter städtischer Verwaltung zeigt, dass es ein Problem ist, wenn Leerstand keinen Preis hat. Die Stadtregierung muss hier endlich liefern”, so Prack abschließend.

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