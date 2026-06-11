Halleiner Autor Gerhard Mair veröffentlicht Austrokrimi „Der Clown vom Wolfgangsee“

Österreich (OTS) -

Der österreichische Autor und Musiker Gerhard Mair präsentiert mit „Der Clown vom Wolfgangsee“ einen düsteren Austrokrimi vor der atmosphärischen Kulisse von St. Gilgen und dem Wolfgangsee.

Kurz vor einem traditionellen Volksfest verschwindet ein junger Mann spurlos – und bald verdichten sich Hinweise auf ein unheimliches Geheimnis. Zwischen See, Brauchtum, Tourismus und dunklen Erinnerungen entwickelt sich eine spannende Geschichte mit starkem regionalem Bezug.

Der Roman verbindet klassische Krimi-Elemente mit österreichischer Atmosphäre und psychologischer Spannung. Begleitend zum Buch entstand auch ein Musikprojekt, das die Stimmung des Romans musikalisch aufgreift. Gerhard Mair ist zudem als Musikproduzent bekannt und wurde für seinen YouTube-Kanal mit dem Silver Creator Award ausgezeichnet.

Weiterführende Links:

Buch, Musikvideo, YouTube, FM4 Soundpark