Czernohorszky zu EABG-Einigung: „Meilenstein für Energie Made in Austria“

Wien (OTS) -

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky begrüßt die heute von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen verkündete Einigung beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG): „Das ist eine sehr gute Nachricht für Wien und für ganz Österreich. Jede Kilowattstunde Energie ‚Made in Austria‘ bedeutet mehr Unabhängigkeit, mehr Klimaschutz und mehr heimische Wertschöpfung statt Energiepreisschwankungen und hohe Energiekosten für Haushalte und heimische Betriebe. So erlangen wir nach und nach die Kontrolle über unser Energiesystem wieder zurück – und straucheln nicht länger von einer Energiekrise in die nächste“

Ausbau-Turbo: Schnellere Verfahren, klare Ziele

Das EABG räumt zentrale Hürden aus dem Weg, die den Ausbau bisher gebremst haben: Verfahren werden vereinfacht und beschleunigt, statt einer Vielzahl an Stellen kommt ein One-Stop-Shop. Erneuerbaren Energien wird ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt, in eigens definierten Beschleunigungszonen kann noch schneller gebaut werden. Dazu kommen verbindliche Ausbau-Ziele für Bund und Länder sowie ein verbesserter, kosteneffizienter Netzausbau.

Geothermie: Der Schatz, der unter Wien schlummert

Besonders erfreut zeigt sich der Klimastadtrat darüber, dass die Tiefe Geothermie nun auch vom Gesetz umfasst ist: „Unter Wien schlummert ein echter Schatz: heißes Thermalwasser in mehreren tausend Metern Tiefe, mit dem wir künftig zehntausende Haushalte klimaneutral und unabhängig mit Wärme versorgen können. Das EABG ist ein wichtiger Schritt, damit wir diesen Schatz heben können.“

„Die Einigung zeigt: Wenn es um die Zukunft unserer Energieversorgung geht, ist eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg möglich. Wien wird die neuen Möglichkeiten nutzen, um den Ausbau der Erneuerbaren – von der Sonnenstrom-Offensive bis zur Tiefen Geothermie – mit voller Kraft voranzutreiben“, so Czernohorszky abschließend.