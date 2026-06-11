Sicherheit von Aufstellpools

San Giuliano Milanese (OTS) -

Bestway, Intex und Polygroup unterstützen die sichere und verantwortungsvolle Nutzung von Aufstellpools. Daher stellen Bestway, Intex und Polygroup den Kunden von bestimmten Aufstellpool-Modellen ein kostenloses Kit zur Verfügung, entwickelt, um den äußeren Gurt des Aufstellpools anzupassen, um jede potenzielle Fußstütze zu entfernen, die unbefugten Zugang zum Aufstellpool ermöglichen könnte. Dieses Kit ist für bestimmte Aufstellpool-Modelle in ovaler (Bestway und Polygroup) und runder Form mit einer Mindesthöhe von 122 cm verfügbar, die vor Juli 2025 auf dem Markt bereitgestellt wurden.

Die kostenlosen und einfach zu installierenden Kits können über die folgenden Internetseiten bestellt werden:

Bei Bestway: https://www.bestwayservice.de/kit.

Bei Intex: https://strap-kit.intex.fr/.

Bei Polygroup: www.polygroupEU.support/kit.

Zudem sind die kostenlosen Kits bei lokalen Händler:innen vorrätig oder können, falls nicht auf Lager, bestellt werden. Keine einzelne technische Maßnahme allein reicht aus, um alle Umstände unbefugten Zugangs auszuschließen. Unabhängig von der Nutzung des Kits müssen immer wichtige Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, insbesondere die Folgenden: Aktive und ständige Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich, auch wenn der Aufstellpool nicht aktiv benutzt wird; Die Verwendung von Barrieren und geeigneten Alarmeinrichtungen zur Sicherung des Aufstellpools und zur Einschränkung unbefugter Zugänge; Das Erlernen des Schwimmens durch alle Familienmitglieder; Das Erlernen von Erste-Hilfe-Verfahren durch Erwachsene (einschließlich relevanter Wiederbelebungsmethoden und Notfallmaßnahmen).