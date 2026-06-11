Von Fußball WM bis Drama: Mit simpli alle WM-Emotionen an einem Ort erleben

Wien, 11. Juni 2026 (OTS) -

Pünktlich zum Start der Fußball WM 2026 bringt sich simpli mit einer neuen Werbekampagne in Stellung: Unter dem Claim „Von Fußball WM bis Drama“ rückt die heimische TV- und Streaming-Plattform für fünf Wochen die emotionalsten Seiten des Sports in den Mittelpunkt und zeigt, wie Fans die besten Momente des Fußball-Sommers einfach und flexibel erleben können – natürlich mit simpli. Schließlich können über die simpli App alle Spiele, die bei ORF und ServusTV gezeigt werden, an einem Ort geschaut werden – auf dem Fernseher zuhause oder unterwegs am Smartphone, Tablet oder Laptop. Alles, was dafür nötig ist, ist die kostenlose Registrierung für einen simpliFREE Account.

Große Emotionen und breiter Mediamix

Das Keyvisual der Kampagne zeigt eine intensive Fußballszene in einem voll ausgeleuchteten Stadion: Im Vordergrund kniet ein Spieler im dunklen Trikot im Rasen, einen zerfetzten Ball fest umklammert, das Gesicht verkrampft und gleichzeitig fokussiert. Ein Moment purer Spannung, wie auch Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpli, unterstreicht: „Die Fußball WM ist pures Drama, große Emotion und beste Unterhaltung. Genau das bringen wir in die heimischen Wohnzimmer – und das vermittelt unsere WM-Kampagne. Indem wir alle Spiele von ORF und Servus TV an einem Ort streamen, wird die simpli-App zum persönlichen WM-Studio für alle Fußball-Fans im Lande.“

Die WM-Kampagne von simpli wird mit klassischen Sujets sowie Bewegtbild umgesetzt und umfasst diverse digitale Platzierungen, Influencer- sowie Vertriebskooperationen. Auf www.simpli.at/fussball-wm warten bei einem Gewinnspiel mit wöchentlicher Verlosung ab dem 11. Juni zudem bunte Preise für jedes Fußball-Herz – von TVs und Grillern bis hin zu simpliMORE-Streaming-Paketen.

Highlight-Feature als echter Mehrwert für jeden Fan

Wer all die WM-Action Tag für Tag kompakt beim ersten Kaffee in der Früh oder gleich kurz nach den Spielen geliefert bekommen will, für den lohnt sich ein Blick auf das simpliMORE-Paket (12,99 Euro/Monat, erster Monat kostenlos, monatlich kündbar). Als besonderes Plus für alle Fans ist hier das Highlight-Feature als Replay Service enthalten. Es macht angesichts der gestiegenen Zahl an WM-Spielen und den zum Teil nächtlichen Anstoßzeiten genau das möglich, was man braucht: Alle spielentscheidenden Szenen, Tore, Karten und weitere Schlüsselmomente kompakt im Kurzformat aufbereitet und jederzeit zum Nachschauen.

Das Video zur WM-Kampagne von simpli: https://www.youtube.com/watch?v=pvj2QkhOGDc

Über simpli

simpli ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich. Die TV-Plattform ermöglicht seit 2013 einen einfachen Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. simpli ist Teil der Big Blue Marble Group, einer internationalen Medientechnologiegruppe, die den Umgang mit Inhalten neu gestaltet – von der Bereitstellung über das Nutzererlebnis bis hin zur Monetarisierung. Die Marke kombiniert dabei umfassende Erfahrungen aus Broadcast- und Konsumentendiensten mit modernen, cloudbasierten OTT-Lösungen. Für weitere Informationen: www.simpli.at