„Good Rockin’ Tonight“ im Ringturm

Wien (OTS) -

Am Mittwochabend, dem 10. Juni 2026, lud der Wiener Städtische Versicherungsverein im Zuge seiner Reihe „Kunst im Turm“ zum besonderen Konzertabend mit Dennis Jale. Gemeinsam mit seiner hochkarätigen Live-Band brachte der international erfolgreiche Sänger und Entertainer den unverwechselbaren Sound der frühen Rock-’n’-Roll-Ära in den 20. Stock des Ringturms. Mit mitreißenden Klassikern und kraftvollen Rock-’n’-Roll-Hymnen – von „Heartbreak Hotel“ über „Hound Dog“ bis hin zu „Blue Suede Shoes“ – begeisterte der gebürtige Wiener das Publikum.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, u. a. KR Dr. Rudolf Ertl (Vorsitzender-Stellvertreter im Aufsichtsrat der Vienna Insurance Group), Dr. Franz Kosyna (Vorstandsdirektor des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), Dr. Edeltraud Fichtenbauer (Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung), Peter Fuchs (Aufsichtsrat GrECo International AG), Mag. Thomas Winkler (Vorstandsvorsitzender UBM Development AG) und Werner Kraus (Vorsitzender des Bundes der niederösterreichischen Sparkassenvorstände).

Dennis Jale wurde am 28. April 1967 geboren und entdeckte früh seine Leidenschaft für Musik und Bühne. Erste Auftritte führten ihn schon als Teenager in eine Bigband, bevor er Anfang der 1990er-Jahre in Las Vegas internationale Bühnenerfahrung sammelte und sich als Sänger etablierte. Nach seiner Rückkehr nach Österreich folgten Bandprojekte sowie Engagements im Theater und Musical, darunter Produktionen im Theater in der Josefstadt und das Rock-’n’-Roll-Musical „Be Bop A Lulatsch“. Die Musik von Elvis Presley wurde dabei zu einem prägenden Element seines künstlerischen Schaffens. Seit 2002 arbeitet Dennis Jale regelmäßig mit den Originalmusikern von Elvis Presley zusammen und tourt mit ihnen durch Europa und die USA. Ein Höhepunkt seiner Karriere war sein Auftritt in Graceland, der legendären Heimstätte des King of Rock ’n’ Roll, im Jahr 2010. Seither gilt er als bedeutendster österreichischer Interpret der Musik von Elvis Presley.

Im Ringturm trat Dennis Jale gemeinsam mit Manfred Chromy (Kontrabass), Christian Ziegelwanger (Schlagzeug), Martin Payr (Piano), Wilhelm „Willi“ Langer (E-Bass) und Andreas Pilhar (Gitarre) auf.

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