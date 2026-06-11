FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 13. Juni mit US-Eröffnung in Los Angeles und USA – Paraguay

Wien (OTS) -

Nach Mexiko und Kanada eröffnet nun auch Gastgeber USA die FIFA Fußball-WM 2026. ORF 1 zeigt die Eröffnungsfeier in Los Angeles am Samstag, dem 13. Juni, live ab 2.25 Uhr (u. a. mit US-Superstar Katy Perry), Anna-Theresa Lallitsch und Michael Liendl kommentieren dann auch ab 2.55 Uhr das Spiel USA – Paraguay.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2, gehostet von Christian Diendorfer und Michael Liendl. Bereits ab 6.00 Uhr steht bis 8.30 Uhr im Halbstunden-Takt ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.