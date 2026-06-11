Lotto: Solo Sechser mit 1,2 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Am Mittwoch ging es bei Lotto “6 aus 45” um 1,2 Millionen Euro für die “sechs Richtigen”. Ein oder eine Niederösterreicher:in hatte diese auf dem sechsten von sechs abgegebenen Tipps richtig angekreuzt und ist damit ab sofort Mitglied im Club der Lotto Millionär:innen. Bei der Lotto Bonus Ziehung am Freitag geht es dann erneut um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich wird auch wieder ein Bonus von 30.000 Euro unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps verlost.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen keinen Gewinn, hier wartet am Freitag ein Jackpot mit 150.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der Ziehung am Mittwoch keinen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 29 LottoPlus Fünfer erhält somit etwas mehr als 7.700 Euro. Beim nächsten LottoPlus Sechser geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es in der letzten Runde einen Jackpot. Hier darf sich nun ein oder eine Spielteilnehmer:in aus der Steiermark über die richtige Joker-Kombination und einen Solo-Gewinn in der Höhe von 454.000 Euro freuen.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 10. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen