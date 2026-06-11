Wiener Klima-Tour bringt Artenvielfalt in Wiener Schulen

Wien (OTS) -

Ganz im Zeichen der Artenvielfalt steht die diesjährige Klima-Tour der Stadt Wien, die im Frühsommer auch in vielen Bildungseinrichtungen zu Gast ist: Am 11. Juni machte die Kima-Tour Station in der Musik- und Informatikmittelschule Wendstattgasse 5 – mit dabei: Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Mit der Klima-Tour sorgen wir mit ungewöhnlich gestalteten E-Lastenrädern für Aufmerksamkeit und beantworten viele Fragen rund ums Thema Klimaschutz – gerade junge Menschen sind hier sehr interessiert“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir bieten Klimabewusstsein zum Anfassen - jedes der Räder widmet sich einem anderen Klimathema: Von Kreislaufwirtschaft über Wasser bis hin zu Grünraum.“ Mitmach-Stationen, Alltagstipps und die Möglichkeit, mit Expert*innen der Stadt ins Gespräch machen die Klima-Tour zum besonderen Erlebnis.

„Unsere Pädagog*innen und unser Schulpersonal leisten jeden Tag großartige Arbeit und legen das Fundament dafür, dass Kinder mit Freude lernen und Neues erleben wollen. Angebote wie die Klima-Tour an den Wiener Schulen sind eine wunderbare Ergänzung dazu. Sie bringen zusätzlichen Schwung in den Schulalltag und verbinden den Lernstoff mit Themen aus dem Alltag der Kinder. Es freut mich, wenn wir den Unterricht auf so vielfältige Weise bereichern können“, sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Kinder lernen besonders nachhaltig, wenn sie Dinge selbst entdecken und erleben können. Die Klima-Tour macht Themen wie Natur- und Umweltschutz greifbar und zeigt, dass schon kleine Veränderungen im Alltag einen Unterschied machen können. Solche Angebote wecken Neugier, fördern Verantwortungsbewusstsein und ergänzen den Unterricht auf kinderfreundliche Weise“, so Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

Gelebte Artenvielfalt

Jedes Jahr steht ein anderes Thema im Fokus der Klima-Tour – heuer ist es die Artenvielfalt. „Artenvielfalt und Biodiversität sind enorm wichtig für die Lebensqualität in unserer Stadt, weil sie ein Leben in einem guten Umfeld ermöglichen und grüne Oasen überall für Abkühlung und bessere Luft sorgen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Kleine und große Grünräume wie hier die Schmetterlingswiese sind Lebensräume für Pflanzen und Rückzugsort für viele Tiere und Insekten.“

Wien ist jetzt schon Vorreiter in Sachen Artenvielfalt: Davon zeugen viele Projekte wie zum Beispiel naturnahe Wienerwaldwiesen, Amphibienteiche, eine naturnahe Waldbewirtschaftung oder große Renaturierungsmaßnahmen im Naturareal Breitenlee oder beim Liesingbach.

Bei der Klima-Tour liefert Tour-Rad mit dem Schwerpunkt Artenvielfalt einen guten Überblick: Hier gibt es viel über die Grünräume der Stadt und ihre wichtige Funktion für Tiere und Pflanzen zu erfahren, aber auch über die Wiener Wald- und Wiesen-Charta oder den Aktionsplan Artenvielfalt.

Alle Infos und Termine: www.wien.gv.at/klimatour

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)