100 Jahre Kwizda Agro: Pflanzenschutz der Zukunft entsteht im Netzwerk

Wien (OTS) -

Die Landwirtschaft steht weltweit vor tiefgreifenden Herausforderungen. Klimatische Veränderungen, fehlende Wirkstoffe als Resultat praxisferner regulatorische Anforderungen, steigender Ressourcendruck und der Ruf nach biologischen sowie digitalen Lösungen verändern die Erwartungen an modernen Pflanzenschutz. Für den österreichischen Pflanzenschutzexperten Kwizda Agro ist klar: Die Antworten auf diese Herausforderungen entstehen nicht durch einzelne Produkte allein, sondern durch enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Forschung, Industrie, Handel und internationalen Partnern. Anlässlich des 100-jährigem Gründungstags stellte das österreichische Familienunternehmen am 10. Juni 2026 daher nicht den Rückblick in den Mittelpunkt, sondern die Frage, wie Pflanzenschutz in Zukunft gestaltet werden muss. Kwizda Agro sieht seine über Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaften als zentrale Grundlage, um praxistaugliche, wirksame und verantwortungsvolle Lösungen für die Landwirtschaft weiterzuentwickeln.

„Die Landwirtschaft braucht Lösungen, die wissenschaftlich fundiert, technologisch ausgereift und in der Praxis anwendbar sind“, sagt Ronald Hamedl, Geschäftsführer von Kwizda Agro. „Das gelingt nur im Netzwerk. Unsere Aufgabe ist es, unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubringen: die Erfahrung der Landwirtinnen und Landwirte, die Stärke der Forschung, die Innovationskraft internationaler Partner und unsere eigene Entwicklungs- und Anwendungskompetenz.“

Landwirtschaft unter Veränderungsdruck

Die Anforderungen an landwirtschaftliche Betriebe steigen. Erträge sollen gesichert, natürliche Ressourcen geschont und Kulturen auch unter veränderten klimatischen Bedingungen geschützt werden. Gleichzeitig werden Pflanzenschutzstrategien komplexer: Biologische Lösungen gewinnen an Bedeutung, digitale Services unterstützen Entscheidungen am Feld und Beratung wird zu einem immer wichtigeren Faktor für die richtige Anwendung.

Kwizda Agro versteht diesen Wandel als Auftrag. Das Unternehmen will biologische Pflanzenschutzlösungen weiter ausbauen und in ihre Portfolios einbauen, digitale Services enger mit Beratung und Anwendung verbinden und seine internationale Präsenz gezielt weiterentwickeln. Im Zentrum steht der Anspruch, Pflanzenschutz als Teil eines intakten und produktiven Lebensraums zu verstehen. „Pflanzenschutz ist heute mehr denn je eine Systemaufgabe“, so Hamedl. „Es geht nicht nur um einzelne Wirkstoffe oder Anwendungen. Es geht darum, Wissen, Technologie und Praxiserfahrung so zu verbinden, dass Landwirtinnen und Landwirte konkrete Unterstützung für ihre tägliche Arbeit erhalten.“

100 Jahre Erfahrung als Basis für systemische Lösungen

Seit 1926 ist Kwizda Agro eng mit der landwirtschaftlichen Praxis verbunden. Aus einem regionalen Anbieter für Pflanzenschutz entwickelte sich ein international tätiger Lösungsanbieter mit Standorten und Aktivitäten in Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, Ungarn, Rumänien, UK und den USA. Das Unternehmen brachte zahlreiche Innovationen auf den österreichischen Markt, baute am Standort Leobendorf umfassende Formulierungskompetenz auf und entwickelte eigene Strukturen in internationalen Märkten.

Diese Entwicklung zeigt, welche Rolle langfristige Partnerschaften für Innovation im Pflanzenschutz spielen. Lösungen entstehen dort, wo internationale Entwicklung und regionale Anwendung, Forschung und Feld, industrielle Kompetenz und landwirtschaftliche Erfahrung zusammengeführt werden. „Unsere Geschichte ist nicht nur eine Unternehmensgeschichte. Sie ist eine Geschichte gemeinsamer Entwicklung“, sagt Hamedl. „Viele Fortschritte wurden möglich, weil Kundinnen und Kunden, Forschungspartner, Industriepartner, Handelspartner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Jahre hinweg gemeinsam an konkreten Herausforderungen gearbeitet haben.“

Internationales Netzwerk als Zukunftsfaktor

Wie wichtig dieses Netzwerk ist, zeigte sich auch beim Partner- und Netzwerkevent am 10. Juni 2026 am Cobenzl in Wien. Rund 200 Gäste aus aller Welt kamen zusammen, darunter langjährige Kundinnen und Kunden, internationale Partner, Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Mitarbeitende sowie Mitglieder der Familie Kwizda.

Der internationale Charakter des Abends spiegelte die heutige Ausrichtung von Kwizda Agro wider. Unterschiedliche Märkte, Kulturen und regulatorische Rahmenbedingungen stellen die Landwirtschaft vor unterschiedliche Aufgaben. Gleichzeitig ähneln sich viele Grundfragen: Wie lassen sich Kulturen wirksam schützen? Wie können biologische Lösungen breiter eingesetzt werden? Wie können digitale Services die Anwendung verbessern? Und wie gelingt es, Innovationen so in die Praxis zu bringen, dass sie für Betriebe wirtschaftlich und nachhaltig sinnvoll sind?

Für Kwizda Agro liegt die Antwort in einem Netzwerk, das Wissen aus verschiedenen Märkten bündelt und in konkrete Lösungen übersetzt. Das Unternehmen sieht darin eine wesentliche Voraussetzung, um Pflanzenschutz zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Vom Jubiläum zum Auftrag

Das 100-jährige Bestehen ist für Kwizda Agro damit nicht nur ein historischer Meilenstein, sondern ein Auftrag für die kommenden Jahre. Im Schloss Cobenzl wurde die Entwicklung des Unternehmens in einer Ausstellung auf drei Ebenen nachgezeichnet – von den Anfängen über technologische Meilensteine und den Aufbau des Standorts Leobendorf bis hin zur Internationalisierung, biologischen Pflanzenschutzlösungen, digitalen Services und neuen Märkten. Der rote Faden dieser Entwicklung führt nach vorne: Kwizda Agro will seine Rolle als verbindender Partner zwischen Landwirtschaft, Forschung, Industrie und internationalen Märkten weiter ausbauen. Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die Kulturen schützen, Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen und landwirtschaftliche Betriebe in einer zunehmend komplexen Umwelt unterstützen.

„Die ersten 100 Jahre von Kwizda Agro wurden gemeinsam gestaltet“, sagt Hamedl. „Unser Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, unseren Partnern, unseren Mitarbeitenden und der Landwirtschaft. Auch die nächsten Schritte werden wir gemeinsam gehen – mit dem Ziel, Pflanzenschutz so weiterzuentwickeln, dass er einen Beitrag zu einer starken und zukunftsfähigen Landwirtschaft leistet.“

Fotos (Abdruck honorarfrei, Copyright: Thomas Lerch/Kwizda Agro GmbH): https://www.kwizda-agro.com/de/pflanzenschutz-der-zukunft-entsteht-im-netzwerk~mpr133248