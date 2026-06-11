„Meine Verfassung“ auf Instagram: die Grundlagen des Staats einfach erklärt

Wien (OTS) -

Die österreichische Verfassung legt die Spielregeln unseres Staats fest – doch was heißt das eigentlich genau? Was hat das mit dem Alltag von uns allen, die wir hier in Österreich leben, zu tun? Der Instagram-Account „Meine Verfassung“ geht diesen und vielen weiteren Fragen rund um die österreichische Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit ab 13. Juni auf den Grund.

Neben Textpostings erklären in Videos zwei Hosts, Verena Tranker und Mona Saidi, Sachverhalte rund um die Spielregeln des Zusammenlebens. Darüber hinaus beantworten Expert:innen, wie der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, Fragen zur Verfassung im Alltag. Dabei zeigen die beiden Videoformate, dass die Verfassung in viele Lebensbereiche hineinspielt, an die man zunächst nicht denken würde.

Hinter dem Kanal „Meine Verfassung“ steht die Stiftung Forum Verfassung, eine gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts, die die Aufgabe hat, die Themen Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit niederschwellig zu vermitteln. Seit 2024 ist die Organisation operativ tätig und spricht mit ihren Aktivitäten insbesondere junge Menschen an.

Michaela Schierhuber, Geschäftsführerin der Stiftung Forum Verfassung, sagt: „Der Fokus auf die junge Zielgruppe hat dazu geführt, einen Schwerpunkt auf die Vermittlung in den Sozialen Medien zu legen: wir möchten junge Menschen in dem Raum abholen, wo sie sich in ihrem Alltag aufhalten und ihnen dort ein Informationsangebot machen, wo sie es suchen. Gerade in Zeiten von Desinformation und Fake News ist es besonders wichtig, jungen Menschen die Grundlagen des Rechtsstaats und den Wert der Demokratie weiterzugeben.“

„Die Vermittlung von diesen grundlegenden Inhalten an Jugendliche war ein zentrales Anliegen bei der Gründung der Stiftung Forum Verfassung,“ so der Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Forum Verfassung, Christoph Grabenwarter. „Damit setzen wir ein Zeichen in der zeitgemäßen Vermittlung von Rechtsthemen und zeigen die Bedeutung der Verfassung und unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit auf. “

Formatentwicklung unter Einbeziehung der Zielgruppe

Die Stiftung Forum Verfassung arbeitete für die Entwicklung des Formats mit der Filmproduktionsfirma Neulandfilm (bekannt für Formate wie FÄKT, Dok1 u.ä.) und dem Formatentwickler Michael Schmid von FAIN (entwickelte u.a. das funk-TikTok Format „Sag mal“ oder den ORF Vorarlberg TikTok-Kanal) zusammen. Zentral für diesen Prozess war das Abtesten des Formats an der jugendlichen Zielgruppe selbst, um deren Wünsche an diese Form der Wissensvermittlung bestmöglich inkludieren zu können.

Spielregeln: Im Recht und im Fußball

Die ersten Videos werden u.a. auf die von Juni bis Juli stattfindende Fußball-WM Bezug nehmen, denn, was die wenigsten wissen: auch der Verfassungsgerichtshof hat sich in der Vergangenheit bereits mit Fußballthemen auseinandergesetzt: Dürfen Tickets für Ländermatches für Frauen weniger kosten als für Männer? Und was ist eigentlich, wenn während eines Matchs ein ACAB-Plakat hochgehalten wird – darf man dafür bestraft werden? Im Experteninterview werden außerdem die Fragen beantwortet, wann Fan-Beschimpfungen zu weit gehen und ob ein Foul am Platz eigentlich eine Grundrechtsverletzung ist.