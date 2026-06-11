Marktamt: Darf`s ein bisserl Design sein?

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 12. Juni 2026 wird vom Marktamt der größte Designmarkt nördlich der Donau abgehalten: Etwa 70 Stände werden von 14 bis 19 Uhr ein buntes Sortiment an selbstgemachten Taschen, Keramik, Kleidung, Schmuck, Fotografien, Street Art und anderen Kunst- und Handwerkskreationen anbieten. Es handelt sich hier ausschließlich um liebevoll hergestellte Unikate, Massenware überlassen wir anderen.

Zusätzlich wird der bekannte Floridsdorfer Liedermacher und Sänger Philipp Griessler diese Top-Veranstaltung mit seinem modernen Austropop musikalisch begleiten. Auch die Hymne „Schlingermarkt“ ist sicher wieder dabei. Und sogar das Marktamtsmuseum wird während der Dauer dieses sehenswerten Spezialmarktes geöffnet haben, der Eintritt ist frei.

Floridsdorfer Markt

Der Floridsdorfer Markt, auch „Schlingermarkt“, wie er im Volksmund ob seiner Lage im Schlingerhof, einem der bekanntesten Gemeindebauten Wiens, genannt wird, war immer schon ein beliebter Treffpunkt jenseits der Donau. Der nach historischem Vorbild gebaute Brunnen bildet das Zentrum des bunten, preiswerten Marktes mit familiärem Flair. Wer an heißen Sommertagen gemütlich eine Semmel mit Pferdeleberkäs´ vom Markt genießen möchte, setzt sich am besten ins „Tröpferlbad“, einer schattenspendenden, kühlenden Oase am Landparteienplatz. Einen Besucher*innen-Magnet stellt der große Bauernmarkt am Freitag und Samstag dar.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.