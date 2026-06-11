Bogner-Strauß: Frauenbudget der Bundesregierung setzt klares Zeichen für Schutz und Unterstützung von Frauen

Wien (OTS) -

„Das Frauenbudget der Bundesregierung zeigt klar: Investitionen in den Schutz, die Beratung und die Unterstützung von Frauen haben auch in budgetär herausfordernden Zeiten Priorität. Dass das Frauenbudget 2027/28 um mehr als 60 Prozent auf 55 Mio. Euro steigt, ist ein wichtiges Signal für Frauen in Österreich“, betont die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Juliane Bogner-Strauß.

Besonders hervorzuheben sind der weitere Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen sowie die zusätzliche Finanzierung von Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und Krisenintervention. „Gerade Frauen in schwierigen Lebenssituationen brauchen rasche, niederschwellige und verlässliche Unterstützung. Jeder Euro, der hier investiert wird, schafft mehr Sicherheit und bessere Perspektiven“, so Bogner-Strauß.

Gerade die Fortführung der Vereinbarung mit den Bundesländern zur Finanzierung von Schutzunterkünften sei ein wichtiger Schritt. „Gewaltschutz darf niemals von der Postleitzahl abhängen. Es braucht österreichweit verlässliche Angebote für Frauen und Kinder, die Hilfe benötigen.“

„Frauenpolitik muss dort ankommen, wo Frauen konkrete Unterstützung brauchen, genau dazu leistet dieses Budget einen wichtigen Beitrag“, betont Bogner-Strauß abschließend.