Generationenwechsel beim OVE: Daniel Herbst ist neuer Generalsekretär

Wien (OTS) -

Die Generalversammlung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik am 10. Juni stand ganz im Zeichen eines Generationenwechsels: Nach 22 Jahren im Verband wurde Generalsekretär Peter Reichel feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig stellte sich sein Nachfolger Daniel Herbst erstmals offiziell den Mitgliedern vor. Einen weiteren Höhepunkt bildete ein Podiumsgespräch mit Bundesminister Peter Hanke zum Thema Industriestrategie.

Ab sofort ist Daniel Herbst neuer Generalsekretär des OVE. Der 37-jährige hatte sich in einem unabhängigen Auswahlverfahren durchgesetzt und bringt umfassende Verbandserfahrung mit: Als ehemaliger Vorsitzender der OVE Young Engineers Graz sowie als aktiver Mitwirkender in der elektrotechnischen Normung ist er mit den Strukturen und Themen des OVE bestens vertraut. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, den OVE mit Engagement und klarer strategischer Ausrichtung in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten“ , so der neue Generalsekretär, der sich bei der Generalversammlung den OVE-Mitgliedern vorstellte. OVE-Präsident Gerhard Fida ergänzte: „Daniel Herbst übernimmt diese Funktion in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Ich bin überzeugt, dass er den OVE als unabhängige Branchenplattform weiter stärken und gezielt weiterentwickeln wird.“

Erfolgreiches Verbandsjahr im Rückblick

In seinem Abschiedsbericht zog Peter Reichel eine positive Bilanz über das vergangene Verbandsjahr. Zu den zentralen Erfolgen zählten unter anderem die aktualisierte Ausgabe der OVE E 8101, der Ausbau des Serviceangebots von OVE Certification sowie neue Weiterbildungsformate der OVE Academy. Ebenso hob Reichel die Leistungen von ALDIS/BLIDS im gesamten D-A-CH-Raum hervor, den Ausbau der OVE-Nachwuchsinitiativen, internationale Auszeichnungen für die Branchenkampagne „Join the Future“ sowie erfolgreiche Initiativen von OVE Fem. Besonders erfreulich seien zudem die starken Mitgliederzuwächse, insbesondere bei den OVE Young Engineers. „Diese erfreuliche Bilanz ist der Erfolg des gesamten Teams. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Kolleg:innen im OVE sehr herzlich bedanken. Mein Dank gilt aber auch allen Mitgliedern, Funktionär:innen und Netzwerkpartnern für die kollegiale Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten.“

Höchste Auszeichnung für langjährigen Generalsekretär

Im Rahmen der Generalversammlung wurde Peter Reichel die Goldene Stefan-Ehrenmedaille für sein jahrelanges herausragendes Engagement verliehen. Die höchste Auszeichnung des OVE sei eine Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste um den Verband, betonte OVE-Präsident Fida in seiner Laudatio: „Peter Reichel hat den OVE mehr als zwei Jahrzehnte lang geprägt und zahlreiche wichtige Initiativen auf den Weg gebracht. Sein herausragendes Engagement hat den OVE zu einer starken Stimme der Branche geformt.“

Bundesminister Hanke zur Industriestrategie

Im Anschluss an den formalen Teil der Generalversammlung sprach Bundesminister Peter Hanke über die Industriestrategie der Bundesregierung und die Zukunft der Elektromobilität in Österreich. Der Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur erläuterte zentrale Schwerpunkte und stand den OVE-Mitgliedern für Fragen zur Verfügung. Den Ausklang bildete ein Sommerfest, das Raum für persönlichen Austausch und Vernetzung unter Mitgliedern, Kunden und Netzwerkpartnern bot.





Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gestaltet als unabhängige Branchenplattform die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik aktiv mit. Der OVE vernetzt Industrie und Gewerbe, Wissenschaft und Forschung, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten und Nachwuchsinitiativen den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation sowie mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.