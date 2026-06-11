Topleistungen beim NÖ Lehrlingssportfest 2026

St. Pölten (OTS) -

Bei besten Bedingungen ging im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich das diesjährige NÖ Lehrlingssportfest über die Bühne. Rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den niederösterreichischen Landesberufsschulen sowie aus Betrieben des Landes stellten in zahlreichen Bewerben ihr sportliches Können unter Beweis. Auf dem Programm standen Fußball, Leichtathletik-Dreikampf, der 400-Meter-Lauf, Pendelstaffelläufe, Beachvolleyball, Basketball, Tischtennis, Volleyball sowie Padel-Tennis. Besonders die Bewerbe in den Mannschaftssportarten sorgten für spannende Wettkämpfe und eine ausgezeichnete Stimmung während des gesamten Sportfestes.

„Unsere Lehrlinge zeigen tagtäglich in ihren Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen Einsatz, Leistungsbereitschaft und Teamgeist. Beim Lehrlingssportfest haben sie diese Qualitäten auch auf sportlicher Ebene eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zu diesen hervorragenden Leistungen gratuliere ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr herzlich“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Rahmen der anschließenden „Championsparty“ wurden die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften geehrt. Die Medaillen und Preise wurden von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gemeinsam mit Alexandra Höfer, Stellvertreterin der WKNÖ, sowie AK-Präsident Markus Wieser überreicht. „Gewinnerinnen und Gewinner sind letztlich alle Lehrlinge. Mit ihrer Entscheidung für eine Lehrausbildung haben sie einen wichtigen Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt. Gut ausgebildete Fachkräfte werden in Niederösterreichs Betrieben dringend gebraucht und haben ausgezeichnete Perspektiven am Arbeitsmarkt“, so Teschl-Hofmeister.

Besonders erfolgreich waren unter anderem die Landesberufsschulen Amstetten, Langenlois, Lilienfeld, Theresienfeld und Zistersdorf, die sich mehrere erste Plätze sichern konnten. Im Leichtathletik-Dreikampf der Jugend belegten bei den Burschen Leon Berger (LBS Amstetten) und Timo Strohmaier (LBS Langenlois) punktegleich den ersten Platz, bei den Mädchen siegte Emma Freiler (LBS Theresienfeld). In der Juniorenklasse gewann Philipp Rudolf (LBS Amstetten) bei den Burschen und Lara Schenk (LBS Lilienfeld) bei den Mädchen. Im 400-Meter-Lauf der Jugend setzte sich bei den Burschen Elias Dietrichstein (Flughafen Wien AG) durch, bei den Mädchen erneut Emma Freiler (LBS Theresienfeld). In der Juniorenklasse gingen die Siege an Rudolf Pirkner (LBS Langenlois) sowie Lara Schenk (LBS Lilienfeld). Den Pendelstaffellauf entschieden die LBS Zistersdorf bei den Burschen, die LBS Lilienfeld bei den Mädchen und die LBS Theresienfeld in der Mixed-Wertung für sich. Im Fußballbewerb der Burschen gewann die LBS Zistersdorf. Ein Mädchenbewerb wurde nicht durchgeführt. Im Volleyball der Mädchen holte die LBS Pöchlarn den Sieg. Im Tischtennis gingen die ersten Plätze an Jan Staritzbüchler und Alysena Salimi (LBS Neunkirchen) bei den Burschen und Sophia Edhofer (LBS St. Pölten) bei den Mädchen. Die Mixed-Bewerbe gewannen die LBS Amstetten im Basketball 3x3, die LBS Langenlois im Beachvolleyball sowie die LBS Pöchlarn im Padel Tennis.

Die Landesrätin verwies zudem auf die kontinuierlichen Investitionen des Landes Niederösterreich in die Modernisierung der Landesberufsschulen. Ziel sei es, den Lehrlingen zeitgemäße Ausbildungsbedingungen und eine moderne Lernumgebung zu bieten, um sie bestmöglich auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Arbeitswelt vorzubereiten.

Besonders hervorgehoben wurde auch die enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Land Niederösterreich, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Arbeiterkammer Niederösterreich. Diese bewährte Partnerschaft leiste einen wesentlichen Beitrag zur hohen Qualität der dualen Ausbildung und damit zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich.

„Die erfolgreiche Lehrlingsausbildung in Niederösterreich ist das Ergebnis eines starken Miteinanders aller Beteiligten. Mein Dank gilt den Sozialpartnern, den Berufsschulen, den Ausbildungsbetrieben sowie allen Organisatorinnen und Organisatoren, die dieses großartige Sportfest ermöglicht haben. Gemeinsam schaffen wir beste Voraussetzungen für die Fachkräfte von morgen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]