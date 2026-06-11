Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern mit Österreichischem Umweltzeichen ausgezeichnet

Rauris (OTS) -

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern wurde im Mai 2026 offiziell mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Destinationen ausgezeichnet. Als wichtiger Teil dieser Region hat auch das Raurisertal einen maßgeblichen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet und damit sein langjähriges Engagement für nachhaltigen Tourismus unter Beweis gestellt.

Das staatlich geprüfte Gütesiegel, das auf einem Entwurf von Friedensreich Hundertwasser basiert, steht für höchste ökologische Standards, verantwortungsvolle Entwicklung und nachhaltige Qualität im Tourismus. Der Auszeichnung ging ein rund eineinhalbjähriger Prozess mit umfassenden Prüfungen und einer detaillierten Evaluierung zahlreicher Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Das Raurisertal, bekannt als das Tal der Quellen und des Goldes, lebt Nachhaltigkeit seit Generationen. Zahlreiche Maßnahmen tragen dazu bei, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft dauerhaft zu bewahren. Dazu zählen die Förderung sanfter Mobilität, der Schutz sensibler alpiner Lebensräume sowie das Engagement für bedrohte Tierarten wie den Bartgeier. Gleichzeitig setzt die Region konsequent auf regionale Wertschöpfung und kurze Wege: Viele Produkte stammen direkt von heimischen Bauernhöfen und Almen und stärken damit die lokale Wirtschaft.

„Die Auszeichnung der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist eine große Anerkennung für die gemeinsame Arbeit aller beteiligten Orte und Betriebe. Sie zeigt, dass nachhaltiger Tourismus nur durch Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann“, betont Theresia Moser, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Raurisertal.

Ein weiterer Beleg für das starke Nachhaltigkeitsbewusstsein im Raurisertal: Das 4-Sterne-Superior Hotel Rauriserhof zählt bereits zu den Betrieben in Rauris, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Hotels ausgezeichnet wurden.