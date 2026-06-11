Falkensteiner, Merkur Versicherung und Granit bündeln ihre Kräfte für die Zukunft des Thermenresorts Loipersdorf in der Steiermark

Loipersdorf (OTS) -

Die FMTG übernimmt die Leitung des Thermenresorts Loipersdorf, des Congress Loipersdorf sowie des Hotel Das Sonnreich. Die Partnerschaft setzt auf langfristige Entwicklung, regionale Stärke und neue Impulse für Gäste und Mitarbeiter.

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), die Merkur Versicherung und Granit bündeln ihre Kräfte für die langfristige Weiterentwicklung der Therme Loipersdorf und des Hotel Sonnreich. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft beteiligt sich die FMTG an der Therme und übernimmt künftig auch das Management der Therme sowie des Hotels Das Sonnreich. Das kartellrechtliche Genehmigungsverfahren läuft derzeit.

Bad Loipersdorf liegt im Südosten der Steiermark, nahe der Grenze zum Burgenland. Mit rund 478.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich ist das Thermenresort Loipersdorf die größte Therme Österreichs und zählt zu den bedeutendsten touristischen Leitbetrieben des Landes. Das Thermenresort vereint drei Thermenbereiche, ein Hotel, ein Kongresszentrum, ein modernes Gesundheitsprogramm von Merkur Health sowie ein breites Freizeitangebot an einem Standort. Gemeinsam mit ihren Partnern möchte die FMTG die Attraktivität des Resorts weiter stärken und dessen Position als führende Tourismusdestination langfristig ausbauen.

„ Mit dem Thermenresort Loipersdorf engagieren wir uns an einem Standort mit außergewöhnlicher Substanz, hoher Bekanntheit und großem Entwicklungspotenzial. Mit Granit und der Merkur Versicherung verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft, aus der heraus die Idee entstanden ist, dass sich die FMTG auch am Standort Bad Loipersdorf engagiert. Nicht nur als Betreiber des Hotels Das Sonnreich, sondern im gesamten Thermenresort “, sagt Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. „ Diese gemeinsame Vision, ein so traditionsreiches Thermenresort weiterzuentwickeln, hat uns sehr motiviert. Jetzt möchten wir gemeinsam mit allen Stakeholdern vor Ort diese großartige Pionierleistung weiter vorantreiben .”

Für Falkensteiner ist die Struktur in Bad Loipersdorf Teil einer Entwicklung, die hochwertige Hotellerie, Gesundheitskompetenz, Erholung und aktive Lebensqualität zunehmend miteinander verbindet. Themen wie Gesundheit, Prävention, Regeneration und ganzheitliches Wohlbefinden werden für Gäste immer wichtiger. Mit einer Kombination aus Therme, Hotel, Gesundheitsangeboten und Kongressinfrastruktur bietet Loipersdorf dafür ideale Voraussetzungen. Die Therme liegt in unmittelbarer Nähe zu zwei wichtigen Herkunftsmärkten des Unternehmens, der Steiermark und Niederösterreich. Gleichzeitig verfügt der Standort mit dem Merkur Health Angebot, der touristischen Infrastruktur und der hohen Bekanntheit über Voraussetzungen, die weit über ein klassisches Thermenmodell hinausgehen.



„ Wir glauben, dass sich Tourismus künftig noch stärker an Gesundheit, Vitalität und bewusster Lebensqualität orientieren wird “, sagt Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. „ Bad Loipersdorf vereint als Standort touristische Qualität, Gesundheitskompetenz und eine starke regionale Identität. Die Region hat enormes Potenzial. Wir bringen internationale Expertise ein, aber mit großem Respekt für die Geschichte des Standorts, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die bestehenden touristischen Strukturen .“

Therme und Hotel sollen in den kommenden Jahren schrittweise weiterentwickelt werden. Das Hotel Das Sonnreich wird nach Abschluss der Modernisierung ab Sommer 2027 als 4 Sterne Superior Falkensteiner Hotel Loipersdorf geführt und verstärkt auf Familien ausgerichtet. Ergänzt wird das Angebot durch neue Freizeit- und Wellbeing-Angebote sowie Vorsorgeprogramme von der Merkur Lifestyle, einem Tochterunternehmen der Merkur Versicherung, das Prävention in den Mittelpunkt seines Angebots stellt. Die direkte Verbindung zur Therme bleibt dabei erhalten.

Auch die Therme selbst soll schrittweise weiterentwickelt werden. Im Mittelpunkt stehen neue Familienangebote, die Attraktivierung bestehender Bereiche sowie die Weiterentwicklung des Premiumsegments rund um das Schaffelbad. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität weiter zu steigern und den Standort ganzjährig noch attraktiver zu machen.

Die Eigentümer sehen in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt für die langfristige Weiterentwicklung des Resorts. „ Das Thermenresort Loipersdorf ist und bleibt für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort zentral. Mit Falkensteiner haben wir einen Partner an unserer Seite, um gezielt in das Herzstück der steirischen Thermenlandschaft zu investieren, den Standort nachhaltig zu stärken und neue Impulse für Wertschöpfung und Beschäftigung zu setzen. Für die gesamte Region und darüber hinaus “, so der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung.

Für den Geschäftsführer der Granit Holding Günther Lederhaas steht dabei insbesondere die langfristige Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts im Mittelpunkt: „ Die Therme Loipersdorf ist ein Leitbetrieb mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Südoststeiermark. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts langfristig zu sichern und seine Attraktivität weiter auszubauen .“

Neben der touristischen Bedeutung erweitert die Partnerschaft auch das Angebot für die Investorinnen und Investoren der FMTG Invest. Viele Anlegerinnen und Anleger nutzen bereits heute Urlaubs- und Erlebnisgutscheine als Teil ihrer Veranlagung. Mit Loipersdorf kommt künftig einer der bekanntesten Wellbeing-Standorte Österreichs hinzu und erweitert das Erlebnisportfolio der Gruppe.

Ein besonderes Augenmerk gilt aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, den angrenzenden Hotelbetrieben und allen touristischen Vermietern in der Region.

„ Hier wurde über viele Jahre von den Eigentümern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zahlreichen regionalen Partnern etwas Großartiges aufgebaut und wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unseren Partnern und der Region weiterzuschreiben “, so Michaeler.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und drei Appartement-Anlagen, FMTG Camping mit derzeit drei Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den 360°-Tourismusberater Michaeler & Partner.