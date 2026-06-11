Igel erläuft Halbmarathon. Europameister Niederösterreich vor Wien und Steiermark

Wien/Vösendorf (OTS) -

Die Garten-Vignette von Tierschutz Austria feiert einen neuen Rekord: Mehr als 620 Menschen haben mit ihren Gärten bereits eine 22.791 Meter lange Igel-Straße geschaffen – das entspricht einer Strecke, die länger ist als ein Halbmarathon. „ Österreichs Igeldfreund:innen haben Halbmarathon „erlaufen“ – und das in Rekordzeit “, freut sich Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. „ Aus einzelnen Gärten ist ein echtes Lebensraum-Netzwerk entstanden. Jeder Meter zählt. “

Bundesländer-Ranking: Niederösterreich ist Europameister

Niederösterreich führt klar vor Wien und der Steiermark. Stark dabei ist auch Oberösterreich. Schlusslichter sind derzeit Tirol und Vorarlberg. „Hier gibt es noch viel Potenzial – wir laden besonders die westlichen Bundesländer ein, kräftig aufzuholen“, so Aschauer. Die Initiative verbindet private Gärten durch einfache Maßnahmen: Durchgänge in Zäunen, heimische Pflanzen, naturnahe Strukturen und Verzicht auf Gift. So entstehen sichere Wander- und Rückzugsräume für Igel und andere Wildtiere.

„ Tierfreundlich garteln war noch nie so einfach und wirksam. Jeder neue Garten macht die Igel-Straße länger “, betont Aschauer.

Ziel bleibt eine durchgängige Igel-Straße quer durch Österreich – vom Halbmarathon zur vollen Marathondistanz und darüber hinaus. Zum Vergleich: Die Strecke von Wien nach Vorarlberg beträgt rund 581.000 Meter – ein ehrgeiziges Ziel fürs erste Jahr.

👉 Jetzt mitmachen und Garten eintragen: https://garten-vignette.at

Tierschutz Austria setzt sich seit Jahren für heimische Wildtiere ein. Mit der Garten-Vignette zeigt sich: Jeder Privatgarten kann Teil der Lösung sein. Alle Mitmachenden können ihre individuelle Plakette ab sofort bestellen.



Bilder (honorarfrei)

Garten- und Vignettenfotos