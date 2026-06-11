  • 11.06.2026, 09:04:32
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ÖAMTC: Sperren wegen Regenbogenparade am Samstag in Wiener Innenstadt

Einschränkungen bei der Flughafenzufahrt – Staus auf Ausweichstrecken

Wien (OTS) - 

Aufgrund der Regenbogenparade am Samstag, 13. Juni, müssen Verkehrsteilnehmer:innen laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen mit umfangreichen Sperren und erheblichen Verzögerungen in der Wiener Innenstadt rechnen. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße sowie zeitweise auch der Franz-Josefs-Kai.

Die erste Ringsperre wird gegen ca. 08:00 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade startet um 12:00 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ankommen soll. Die Abschlussveranstaltung endet gegen 22:30 Uhr. Querungen sind, abhängig vom Veranstaltungsverlauf, zeitweise möglich.

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, vor allem auf der Zweierlinie (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt - Votivkirche). Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den Inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

Zwt.: Erschwerte Flughafenzufahrt

ÖAMTC-Hinweis: Die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai ist während der Sperre nicht möglich. Der Club rät daher, großräumig über Handelskai bzw. Äußeren Gürtel und Tangente auszuweichen.

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D sowie auch innerstädtische Buslinien werden kurz geführt oder umgeleitet.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP: www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

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