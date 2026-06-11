Tourismusbericht 2025: Starke Nachfrage und hohe Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS) -

Der heute veröffentlichte Bericht „Tourismus in Österreich 2025“ zeigt, dass sich auch im Jahr 2025 der Tourismus als einer der leistungsstärksten Wirtschaftszweige des Landes behauptet hat. Mit 157,3 Millionen Nächtigungen und 48,2 Millionen Gästeankünften konnte das Ergebnis des Vorjahres erneut übertroffen werden. Gegenüber 2024 entspricht dies einem Anstieg von 1,9 Prozent bei den Nächtigungen und 3,1 Prozent bei den Ankünften.

Besonders die internationale Nachfrage entwickelte sich erfreulich. Gleichzeitig blieb auch der Inlandstourismus auf hohem Niveau stabil. Damit bestätigt Österreich einmal mehr seine Position als eine der führenden Tourismusdestinationen Europas.

„Die Zahlen zeigen, Österreichs Tourismus ist stark, wettbewerbsfähig und international gefragt. Dieser Erfolg kommt nicht von selbst. Er ist das Ergebnis engagierter Unternehmerinnen und Unternehmer, hervorragender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer Qualität, die Gäste aus dem In- und Ausland überzeugt. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit und gezielte Entlastung dort, wo die Betriebe sie brauchen“, betont Staatssekretärin Zehetner.

Tourismus sichert Wertschöpfung und Beschäftigung

Der Tourismus bleibt ein zentraler Wirtschaftsfaktor für Österreich. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Branche eine Wertschöpfung von 33,1 Milliarden Euro und trug damit mehr als 6,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Unter Einbeziehung der Freizeitwirtschaft verdoppelt sich dieser Anteil nahezu.

Auch die Beschäftigung entwickelte sich positiv: 228.634 Menschen waren 2025 in Hotellerie und Gastronomie unselbstständig beschäftigt. Gerade in ländlichen Regionen leistet der Tourismus damit einen wesentlichen Beitrag zu Beschäftigung, Einkommen und regionaler Entwicklung.

Bundesregierung stärkt Wettbewerbsfähigkeit des Standorts

Um die Betriebe zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Österreich weiter auszubauen, wurden im Jahr 2025 mehrere Maßnahmen umgesetzt.

Dazu zählen unter anderem neue Regelungen zur Schaffung von Rechtssicherheit bei Trinkgeldern, die Verlängerung steuerlicher Begünstigungen für Überstunden sowie die Steuerfreiheit von Sonn- und Feiertagszuschlägen. Zur Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung wurde das Saisonkontingent für den Tourismus auf 5.500 Personen erhöht und um ein zusätzliches Westbalkan-Kontingent von 2.500 Personen erweitert.

Zusätzlich wurden die Betriebe durch die Senkung der Elektrizitätsabgabe und des Erneuerbarenförderbeitrags bei den Energiekosten entlastet. Die gewerbliche Tourismusförderung des Bundes wurde gleichzeitig verstärkt auf nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen ausgerichtet.

Unterstützung für familiengeführte Betriebe

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Absicherung von Betriebsübergaben und der Förderung des Unternehmertums im ländlichen Raum. Mit einer neuen Förderschiene werden künftig unter anderem Businesspläne zur Vorbereitung von Betriebsübergaben unterstützt. Ziel ist es, erfolgreiche Tourismusbetriebe langfristig zu erhalten und die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern beim Einstieg zu begleiten.

Blick in die Zukunft: Neue Tourismusstrategie „Vision T“

Mit der Erarbeitung der neuen Tourismusstrategie des Bundes – der Vision T – wurde 2025 zudem ein wichtiger Zukunftsprozess gestartet und wird nächste Woche, am 15. Juni 2026, präsentiert. Die Vision T soll bis 2035 als gemeinsamer strategischer Orientierungsrahmen für Bund, Länder und Regionen dienen und die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung des österreichischen Tourismus weiter stärken.

„Mit der Vision T richten wir den Blick bewusst nach vorne. Die Zahlen sind ein starkes Fundament, aber sie sind kein Grund, sich zurückzulehnen. Der Tourismus steht vor großen Herausforderungen, vom Arbeitsmarkt über Investitionen bis hin zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Ländern, Regionen und Betrieben die nächsten Zukunftsschritte setzen, damit Österreich auch 2035 zu den erfolgreichsten Tourismusdestinationen Europas zählt“, so Zehetner abschließend.

Den aktuellen Tourismusbericht finden Sie hier: https://bit.ly/4vFcvTV