Künstliche Intelligenz als Gamechanger für Forschung und Lehre

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Art, wie geforscht wird, sondern möglicherweise auch die Geschwindigkeit, mit der neues Wissen entsteht. Welche Folgen hat diese Entwicklung für Wissenschaft, Hochschulen und Gesellschaft?

Darüber diskutieren beim WKW-Dialog der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien am 16. Juni um 18:00 Uhr KI-Ökonom Anton Korinek, WKW-Gastprofessor an der Universität Wien, Vizerektor Ronald Maier und Vizedekanin Christa Cuchiero. Informationen zur Anmeldung finden Sie am Ende des Textes.

Die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme hat in den vergangenen Jahren deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Bereits heute unterstützen KI-Anwendungen Forschende bei Literaturrecherchen, Datenanalysen und wissenschaftlichen Schreibprozessen. Gleichzeitig werfen die jüngsten Fortschritte grundlegende Fragen auf: Wie verändert KI wissenschaftliche Arbeit? Kann sie wissenschaftliche Entdeckungen beschleunigen? Und welche Rolle werden Universitäten künftig in einer zunehmend von KI geprägten Wissensgesellschaft spielen?

Im Mittelpunkt des WKW-Dialogs steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Produktion wissenschaftlichen Wissens verändert und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für Forschung und Hochschulen ergeben. Diskutiert werden aktuelle Entwicklungen in der KI, ihr Einsatz in der Wissenschaft sowie mögliche Zukunftsszenarien, in denen KI-Systeme zunehmend selbst zur Beschleunigung wissenschaftlicher Innovation beitragen.

“KI verändert die Wissenschaft in zahlreichen Disziplinen grundlegend - nicht nur bei der Literatursuche und der automatischen Textgenerierung, sondern auch in den angewandten Methoden vieler Fächer. Als Fakultät, die die digitale und datenbasierte Transformation von Wissenschaft und Gesellschaft als einen der sechs strategischen Schwerpunkte der Universität Wien verfolgt, interessieren wir uns für die neuesten Entwicklungen sowohl inhaltlich – als Gegenstand unserer Forschung - als auch praktisch, als Werkzeuge. Ebenso wichtig ist es uns, unsere Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen. Der WKW-Dialog im Rahmen der WKW-Gastprofessur von Anton Korinek setzt hierfür einen wichtigen Impuls. Wir freuen uns, mit Anton Korinek einen international gefragten Wissenschaftler und Absolventen unserer Universität für die WKW-Gastprofessur gewonnen zu haben“, sagt Karl Dörner, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien.

Die Bedeutung von Forschung und Innovation im Bereich Künstlicher Intelligenz für die wirtschaftliche Entwicklung unterstreicht auch Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „Es ist wichtig, dass Europa bei KI-Entwicklungen eine bedeutendere Rolle einnimmt. Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sind dabei das Fundament für die Anwendung in der Realwirtschaft. Deshalb müssen wir den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern und forcieren. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit Professor Korinek eine internationale Koryphäe für die WKW-Gastprofessur an der Universität Wien gewinnen konnten.“

Anton Korinek ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der University of Virginia (Department of Economics, Darden School of Business) und leitet dort die Initiative Economics of Transformative AI (EconTAI). Seine Forschung beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sowie mit den langfristigen Folgen technologischer Transformationen. Korinek studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien und promovierte an der Columbia University.

Er ist Research Associate am National Bureau of Economic Research (NBER), Research Fellow und Leiter des AI Research Network am Centre for Economic Policy Research (CEPR), Visiting Fellow bei Brookings sowie Fellow am Stanford Digital Economy Lab. Darüber hinaus beriet er den G7-Gipfel zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und gehört seit 2025 dem Economic Advisory Council des KI-Unternehmens Anthropic an.

Veranstaltung "WKW-Dialog": „KI und Wissenschaft“

Zeit: Dienstag, 16. Juni 2026, 18:00 Uhr

Ort: Sky Lounge, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien

Anton Korinek , Professor of Economics (University of Virginia and Darden School of Business)

, Professor of Economics (University of Virginia and Darden School of Business) Ronald Maier, Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer (Universität Wien)

Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer (Universität Wien) Christa Cuchiero, Vizedekanin und Professorin für Quantitatives Risikomanagement (Universität Wien)

Moderation: Jan Fabian Ehmke, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Wien)

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