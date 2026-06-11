Große Musik für kleine Ohren in der Klinik Ottakring

Wien (OTS) -

​​Musik, Geschichten und staunende Gesichter: In der Klinik Ottakring begeisterte ein weiteres Konzert der Reihe „Wasser sucht Klang“ der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) die jungen Patient*innen der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Bereits zum 2. Mal in diesem Jahr brachten die Musiker*innen klangvolle Abwechslung in den Klinikalltag. Das von den Musiker*innen eigens für die jungen Patient*innen konzipierte Programm erzählt die Geschichte eines Wassertropfens, der wächst, die Welt entdeckt und dabei die Faszination von Musik und Klang erlebt. Mit Instrumenten, Gesang und Erzählung wurde die Geschichte lebendig und sorgte für viele berührende und heitere Momente im Stationsalltag.

Ein besonderes Highlight war auch dieses Mal wieder der Bösendorfer Konzertflügel, der für das Konzert eigens angeliefert wurde und dem musikalischen Nachmittag einen festlichen Rahmen verlieh. Die jungen Patient*innen, ihre Angehörigen und das Team der Abteilung genossen das gemeinsame Konzerterlebnis.

Die Kooperation zwischen der Klinik und der mdw besteht seit letztem Jahr und hat sich bereits als wertvolle Bereicherung etabliert. Die Studierenden treten im Rahmen der Lehrveranstaltung „Musikvermittlung im Konzert“ auf und bringen mit ihrem Programm „Wasser sucht Klang“ Kultur direkt dorthin, wo sie besondere Wirkung entfalten kann: zu den kranken Kindern und ihren Familien.

„Solche musikalischen Begegnungen bringen Abwechslung in den Krankenhausalltag und schaffen besondere Momente der Freude, Leichtigkeit und Nähe“, so Regine Reihs, Stationsleitung Pflege. „Musik hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen zu berühren, Trost zu spenden und für einen Augenblick Sorgen in den Hintergrund treten zu lassen. Es ist schön, dass wir damit den jungen Patient*innen, ihren Angehörigen und auch unseren Mitarbeiter*innen eine wohltuende Auszeit vom Klinikalltag ermöglichen können.“

Veronika Mandl, Lehrende an der mdw und künstlerische Leitung des Konzertes „Wasser sucht Klang“ dazu „Gerade im Krankenhaus zeigt sich, wie direkt Musik berührt: Sie schafft Nähe, weckt Neugier und lässt Momente entstehen, die nachklingen. Es freut uns besonders Kindern, die gerade wenig Abwechslung erleben, mit unserer Musik genau solche besonderen Augenblicke zu schenken.“​