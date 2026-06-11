UNICEF verleiht der Stadt Wien den Kandidatenstatus „Kinderfreundliche Stadt"

Wien (OTS) -

Das Österreichische Komitee für UNICEF hat der Stadt Wien den Kandidatenstatus für das Zertifikat „Kinderfreundliche Stadt" verliehen. Grundlage ist der Wiener Aktionsplan, den UNICEF positiv bewertet hat. Der Status bestätigt eine Politik, die Kinderrechte nicht nur am Festtag betont, sondern jeden Tag umsetzt. In den kommenden drei Jahren bringt Wien die Maßnahmen des Aktionsplans auf den Boden, am Ende steht 2029 die Zertifizierung als „Kinderfreundliche Stadt" an.



„Der Kandidatenstatus von UNICEF ist eine Bestätigung für den Wiener Weg der Kinderrechte konkret umsetzt. Diese Anerkennung zeigt, dass wir in Wien die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und sie als wichtigen Maßstab für politische Entscheidungen verstehen. Jetzt gilt es, die nächsten Schritte konsequent zu gehen, die Maßnahmen des Aktionsplans umzusetzen und Wien noch kinderfreundlicher zu machen“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Vizebürgermeisterin und Kinder- und Jugendstadträtin Bettina Emmerling: „Wir haben immer gesagt, dass wir Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt machen wollen. Dass UNICEF uns jetzt den Kandidatenstatus verleiht, macht uns stolz. Und es zeigt zugleich, dass echte Verbesserungen für Kinder nicht über Nacht entstehen, sondern aus vielen Schritten, viel Arbeit und einem langen Atem. Genau den haben wir, und genau den setzen wir die nächsten drei Jahre ein."

Die Beteiligten am Zertifizierungsprozess sind: das Team des Stadtratsbüros Bettina Emmerling, die Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend sowie auch andere Magistratsabteilungen, Schulen und geförderte Vereine und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit, aber allen voran die Kinder und Jugendlichen selbst. Alle freuen sich über den Kandidatenstatus der Stadt Wien und gehen motiviert in die Umsetzung des Aktionsplans.

UNICEF-Initiative Child Friendly Cities Initiative

Wir gratulieren der Stadt Wien herzlich zu diesem wichtigen Schritt und freuen uns auf die Umsetzung des Aktionsplans. Es ist wichtig und ein schönes Zeichen, dass sich Wien auf Stadt-Ebene so stark einsetzt und strukturiert mit Kinderrechten sowie konkreten Verbesserungen für Kinder und Jugendliche auseinandersetzt“, so Christoph Jünger, Geschäftsführer UNICEF Österreich.

UNICEF rief 1996 die „Child Friendly Cities Initiative“ ins Leben, mit der Vision, dass jedes Kind in einer sicheren und inklusiven Umgebung aufwachsen kann, wo seine Meinung gehört und respektiert wird. Aktuell wird die Initiative in über 40 Ländern der Welt umgesetzt.

In Österreich sind z.B. Graz, Amstetten, Klagenfurt, Kufstein, Villach, Wiener Neustadt von UNICEF als kinderfreundliche Gemeinden zertifiziert. Dazu kommen „kinderfreundliche Regionen“ wie Innsbruck-Land und Wien-Hietzing. International haben z.B. Bern, Bonn, Houston/Texas, Luzern, Lyon und Marseille bereits diese Auszeichnung erworben.

Der Aktionsplan basiert auf einer umfangreichen Situationsanalyse, die im Mai 2025 abgeschlossen wurde und einen allgemeinen Überblick über die aktuelle kinderrechtliche Situation in Wien bietet. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf Themen- und Maßnahmenbereiche gelegt, die für die Zertifizierung als Kinderfreundliche Stadt relevant sind und in den Aktionsplan aufgenommen wurden. Diese lauten wie folgt:

Kinderfreundliche Verwaltung und Politik

Kinder- und Jugendpartizipation

Kinderschutz und Prävention

Raum und Platz

Bildung und Ausbildung

Familien- und schulergänzende Betreuung

Gesundheit

Freizeit

Für jeden dieser Themen- und Maßnahmenbereiche wurde je eine Maßnahme definiert, welche die Stadt Wien umsetzen wird.

Die Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend koordiniert die Prozess-Schritte der UNICEF-Zertifizierung. Mehr als 6 Magistratsabteilungen, Psychosoziale Dienste der Stadt Wien, Interface, WIENXTRA, Mobilitätsagentur Wien sind am Zertifizierungs-Prozess beteiligt.

Ziel: 2029 UNICEF-Zertifikat „Wien ist kinderfreundliche Stadt“

Die Maßnahmen werden innerhalb von drei Jahren umgesetzt, dokumentiert und unterliegen einem Monitoring. Im Jahr 2029 ist dann die Zertifizierung Wiens zur „Kinderfreundlichen Stadt“ geplant.