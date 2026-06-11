KURIER SPEAK OUT Festival 2026 über die großen Zukunftsfragen

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit und Innovation müssen gemeinsam gedacht werden. Das hat das KURIER SPEAK OUT Festival 2026 am 9. Juni im MuseumsQuartier Wien deutlich gemacht. Die Mischung aus hochkarätigen Diskussionen, praxisnahen Workshops, interaktiven Erlebnisstationen und vielfältigen Networking-Möglichkeiten bot den BesucherInnen zahlreiche Impulse für eine nachhaltige Zukunft. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Innovation und neue Ideen für die Zukunft“ brachte das KURIER SPEAK OUT Festival ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Innovation zusammen und schuf eine Plattform für Austausch, Inspiration und konkrete Zukunftsideen.

Marlene Auer, stellvertretende KURIER Chefredakteurin und Chefredakteurin der KURIER freizeit zur Stärke des Formats: „Innovation ist heute weit mehr als technologischer Fortschritt, sie ist Ausdruck gesellschaftlicher Veränderung und wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit. Unser Event versteht sich als Plattform für den Dialog über jene Entwicklungen, die unsere Zeit prägen: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Formen der Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Technologie selbst, sondern die Frage, wie wir Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig gestalten wollen.“ Elisabeth Laimighofer, Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus betont die Bedeutung des Austauschs zwischen Wirtschaft, Innovation und Gesellschaft: „Nachhaltige Veränderung entsteht dort, wo Ideen sichtbar werden und Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Das SPEAK OUT Festival schafft genau diese Bühne und bringt Unternehmen, ExpertInnen und BesucherInnen in einen direkten Dialog über die Zukunft.“

Das Programm widmete sich den großen Zukunftsfragen an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energie, Infrastruktur und gesellschaftlicher Resilienz. Den Auftakt machte Bestsellerautor Marc Elsberg, der anhand seiner bekannten Zukunftsszenarien die Verwundbarkeit moderner Gesellschaften beleuchtete. Im Fokus standen Risiken für Stromnetze, kritische Infrastruktur, Lieferketten und die Frage, wie Krisen frühzeitig erkannt und besser bewältigt werden können. Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus sprach danach über Österreichs Herausforderungen im Bereich Infrastruktur.

Ein Panel behandelte die Themen digitale Souveränität und strategische Autonomie Europas. Diskutiert wurden Abhängigkeiten von Cloud- und Plattformanbietern, die Bedeutung von Halbleitern, Datenschutz, KI-Regulierung sowie die technologischen und industriepolitischen Handlungsmöglichkeiten der Europäischen Union. Die Diskutanten: Thomas Arnoldner, Deputy CEO A1 Group, Wolfgang Ebner, Chief Digital Officer (CDO) des Bundes und Leiter der Sektion VII: Digitalisierung und E-Government, Ulrich Fleck, CEO Certainity Gruppe sowie Rainer Knyrim, Gründer Knyrim Trieb Rechtsanwälte.

Im Bereich Stadtentwicklung und Bauwesen stand die Frage im Mittelpunkt, wie nachhaltige und lebenswerte Städte der Zukunft gestaltet werden können. Themen waren Verdichtung, nachhaltige Baustoffe, innovative Infrastrukturprojekte und die Verbindung von urbanem Wachstum mit Klimaschutz und Lebensqualität. Am Podium: die preisgekrönte Basler Architektin Barbara Buser und Natalie Wierzbicki, Head of Corporate Sustainability PORR AG.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Energie und Künstlicher Intelligenz. Die Diskussion mit Sindre Wimberger, KI-Innovationsmanager der Stadt Wien, Ivona Brandic, Professorin für High Performance Computing Systems TU Wien und Maria Scholl, Chefredakteurin der Austria Presse Agentur beleuchtete den steigenden Energiebedarf durch Rechenzentren und KI-Anwendungen, den Ausbau erneuerbarer Energien, mögliche Beiträge der Kernenergie sowie die Rolle politischer Rahmenbedingungen für eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung.

Beim Panel „Blackout – Was kommt da auf uns zu?“ diskutierten Klaus Kaschnitz, Division Director Austrian Power Grid und Bernd Loacker, CTIO Drei darüber, was passiert, wenn die Lichter ausgehen und wie Technologie und nachhaltige Energielösungen helfen können, gut gerüstet zu sein.

Erlebnisse und Mitmachstationen I Workshops und Networking-Formate

In der Ovalhalle erwartete die Gäste ein vielfältiges Angebot an Erlebnis- und Informationsständen. Besonders großes Interesse fanden:

Reparieren statt Wegwerfen – Repair Corner

Kreislaufwirtschaft und Upcycling-Initiativen

Fashion- und Reparaturprojekte von RESI Slow Fashion und RUSZ

Nachhaltige Lebensmittel- und Ernährungskonzepte von Lieber Bio und Vegan Wolf

Innovative Unternehmen und Organisationen wie POGEBIX, HiNuts, Many Trees und weitere Initiativen

Ergänzt wurde das Festivalprogramm durch Workshops und Networking-Formate. Dazu gehörten unter anderem ein Circular Pizza Workshop, in dem von Christine Bertl, Wissenschafterin und Lektorin an der FH Technikum Wien gezeigt wurde, wie sich altes Brot im Sinne der Kreislaufwirtschaft kreativ und genussvoll weiterverwenden lässt, Fermentations-Sessions und die resPACT Networking Lounge. MANYTREES, ein Unternehmen, das innovative Lösungen für die klimafitte Transformation von Städten entwickelt, war mit einer interaktiven Mitmachstation vor Ort, HiNuts, ein Food Startup mit eigener Produktion in Österreich lud zur Verkostung seiner Frischnuss-Riegel.

Zum Abschluss gab es am Abend einen ClimateLaunchpad Wettbewerb. Die Jury bestehend aus Milda Žilinskaitė, Florian Schellnast, Lucie Hornauer und Kimiko Uriu kürte Joyh zum Sieger gefolgt von ReneTrax auf Platz zwei und HanfBauSysteme auf Platz drei; den Audience Award gewann Repartum. Insgesamt zeigte das Programm, wie eng die Themen Technologie, Nachhaltigkeit, Energieversorgung, Infrastruktur und gesellschaftliche Resilienz miteinander verknüpft sind und welche Innovationen für eine zukunftsfähige Entwicklung notwendig sind. (Schluss)

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Fotocredit: KURIER/Romar Ferry