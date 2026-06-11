Rotes Kreuz zu Weltblutspendetag am Vatertag: Niedrige Lagerstände müssen dringend aufgefüllt werden – Ihre Blutspende rettet Leben!

Wien (OTS) -

Vor dem Beginn der Urlaubssaison mahnt das Österreichische Rote Kreuz zur Blutspende. „Die niedrigen Lagerstände müssen dringend aufgefüllt werden, um die Versorgung von Österreichs Spitälern mit diesem lebenswichtigen Notfallmedikament sicherzustellen“, erklärt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Blut ist nicht künstlich herstellbar, eine Konserve nur 42 Tage haltbar. „Deswegen ist es gerade vor dem Sommer wichtig, zur Blutspende zu kommen. Vereinbaren Sie bitte gleich einen Termin auf blut.at. Der Bedarf an Blutkonserven kennt keinen Urlaub. Sie werden nicht nur für Operationen benötigt, sondern auch für Geburten, Krebstherapien und die Behandlung von diversen Erkrankungen“, so Foitik.

Blutspendeaktion am Vatertag vor dem Wiener Museumsquartier

„Mit einer Blutspende retten Sie Leben“, betont Dr. Simon Gänsdorfer, Leiter der Blutspende für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Am Sonntag, dem 14. Juni, ist nicht nur Vatertag, sondern es findet in der „Arena 21“ im Wiener Museumsquartier (Museumsplatz 1, 1070 Wien) auch eine große Blutspendeaktion des Roten Kreuzes statt (10 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr). „Eine schöne Gelegenheit, mit einer Blutspende auch gesellschaftliche Verantwortung zu demonstrieren. Wir freuen uns auf Väter, die mit ihren Kindern kommen und so auch jüngere Menschen für das Blutspenden begeistern“, meint Dr. Gänsdorfer.

Bei der Blutspendeaktion in der „Arena 21“ wartet chillige DJ-Musik ebenso wie Vitamin-Mocktails, Gewinnspiele und eine Kids Area. Wer am Vatertag schon verplant ist, kann auch am 13. Juni vor dem Wiener Donauzentrum (Wagramerstraße 94, 1220 Wien, Haupteingang Parkhaus 2) zur Blutspende kommen (Infos dazu: hier klicken).

Infos über Blutspendeaktionen in allen Bundesländern auf www.blut.at

Die Blutspendezentrale in Wien (Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien) hat das ganze Jahr über geöffnet, Möglichkeit zum Blutspenden gibt es außerdem in allen Bundesländern. „Kommen Sie jetzt zur Blutspende oder buchen Sie gleich Ihren Blutspendetermin im Sommer! Auf www.blut.at finden Sie alle Informationen über Aktionen in Ihrer Nähe“, erklärt Dr. Gänsdorfer. „Spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen von 18 bis 70 Jahren, die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Eine Erstspende ist bis zum 60. Geburtstag möglich. Mitbringen muss man nur einen Ausweis und ein bisschen Zeit.“

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