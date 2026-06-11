Pressekonferenz: Alpenvereine und Naturschutzorganisationen fordern besseren Schutz der Alpen

Innsbruck (OTS) -

Liftanlagen, Speicherseen, Zufahrtsstraßen und eine Großbaustelle: in Kühtai (Tirol) wird sichtbar, was viele alpine Landschaften betrifft - der Nutzungsdruck nimmt stetig zu. Direkt vor Ort sprechen Alpenvereine aus Österreich, Deutschland und Südtirol sowie Naturschutzorganisationen wie der WWF über beunruhigende Entwicklungen - und darüber, was auf dem Spiel steht, wenn die letzten unberührten Naturräume verloren gehen.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen an der Pressekonferenz teilzunehmen. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr bei der Dortmunder Hütte. Nach dem Gespräch folgt ein kurzer Spaziergang (ca. 30 Minuten) mit Blick auf Speichersee und Staudamm-Projekt im Längental. (asphaltierter Weg, keine steilen Anstiege)

Der Österreichische Alpenverein bietet einen Bustransfer Innsbruck-Kühtai-Innsbruck an: Abfahrt 8.00 Uhr, Olympiastraße 37 - Rückkehr nach Innsbruck: ca. 12.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: [email protected] / +43 664 78021327

WAS: Pressekonferenz zum Thema "Schutz der Alpen"

WANN: Dienstag, 16. Juni 2026, 9:00 Uhr

WO: Kühtai, Treffpunkt Dortmunder Hütte / Bustransfer Innsbruck-Kühtai-Innsbruck, Abfahrt 8.00 Uhr (Olympiastraße 37), Rückkehr nach Innsbruck: ca. 12.00 Uhr

GESPRÄCHSPARTNER:



Wolfgang Schnabl - Präsident Österreichischer Alpenverein

Roland Stierle - Präsident Deutscher Alpenverein

Georg Simeoni - Präsident Alpenverein Südtirol

und Vertreter:innen der teilnehmenden Organisationen und -initiativen

Club Arc Alpin, Naturfreunde, CAI, WWF, WET, Birdlife, BI Feldring, PAN, POW, Aktionsgemeinschaft Malfon, Dachverband für Natur und Umweltschutz Südtirol, Heimatpflegeverein Südtirol

PK: Alpenvereine und Naturschutzorganisationen fordern besseren Schutz der Alpen

Datum: 16.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dortmunder Hütte, Kühtai

Kühtai 21

6183 Kühtai