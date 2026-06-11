- 11.06.2026, 08:13:02
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Pressekonferenz: Alpenvereine und Naturschutzorganisationen fordern besseren Schutz der Alpen
Alpine Natur steht durch Verbauung und Erschließung immer Stärker unter Druck. In Kühtai (Tirol) fordert eine breite Allianz klare Grenzen, denn es steht viel auf dem Spiel
Liftanlagen, Speicherseen, Zufahrtsstraßen und eine Großbaustelle: in Kühtai (Tirol) wird sichtbar, was viele alpine Landschaften betrifft - der Nutzungsdruck nimmt stetig zu. Direkt vor Ort sprechen Alpenvereine aus Österreich, Deutschland und Südtirol sowie Naturschutzorganisationen wie der WWF über beunruhigende Entwicklungen - und darüber, was auf dem Spiel steht, wenn die letzten unberührten Naturräume verloren gehen.
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen an der Pressekonferenz teilzunehmen. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr bei der Dortmunder Hütte. Nach dem Gespräch folgt ein kurzer Spaziergang (ca. 30 Minuten) mit Blick auf Speichersee und Staudamm-Projekt im Längental. (asphaltierter Weg, keine steilen Anstiege)
Der Österreichische Alpenverein bietet einen Bustransfer Innsbruck-Kühtai-Innsbruck an: Abfahrt 8.00 Uhr, Olympiastraße 37 - Rückkehr nach Innsbruck: ca. 12.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: [email protected] / +43 664 78021327
WAS: Pressekonferenz zum Thema "Schutz der Alpen"
WANN: Dienstag, 16. Juni 2026, 9:00 Uhr
WO: Kühtai, Treffpunkt Dortmunder Hütte / Bustransfer Innsbruck-Kühtai-Innsbruck, Abfahrt 8.00 Uhr (Olympiastraße 37), Rückkehr nach Innsbruck: ca. 12.00 Uhr
GESPRÄCHSPARTNER:
Wolfgang Schnabl - Präsident Österreichischer Alpenverein
Roland Stierle - Präsident Deutscher Alpenverein
Georg Simeoni - Präsident Alpenverein Südtirol
und Vertreter:innen der teilnehmenden Organisationen und -initiativen
Club Arc Alpin, Naturfreunde, CAI, WWF, WET, Birdlife, BI Feldring, PAN, POW, Aktionsgemeinschaft Malfon, Dachverband für Natur und Umweltschutz Südtirol, Heimatpflegeverein Südtirol
PK: Alpenvereine und Naturschutzorganisationen fordern besseren Schutz der Alpen
Datum: 16.06.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Dortmunder Hütte, Kühtai
Kühtai 21
6183 Kühtai
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Alpenverein
Gerald Zagler
Telefon: +43/664/78021327
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.alpenverein.at
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