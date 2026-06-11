Golif mit großer Einzelausstellung in Wien

Wien (OTS) -

Der bekannte österreichische Künstler präsentiert ab 24. Juni über 40 aktuelle Arbeiten in der KMG Art Gallery in der Wiener Mariahilfer Straße. Auf 230 m2 finden Interessierte auf groß- und kleinformatigen Gemälden die Weiterentwicklung seiner sogenannten „Characters“. Zum ersten Mal gibt es in einer Golif Ausstellung auch einen Skulpturenschwerpunkt. Anstoß dafür waren unter anderem zwei kürzlich fertiggestellte Auftragsprojekte: Die dauerhafte Bespielung der Innenräume des ORF Radiokulturhauses mit bemalten Sperrholzplatten sowie die Gestaltung der Fassade von „BRIO“. Golif hat das achtstöckiges Holzhochhaus am Hauptbahnhof in Wien mit 49 überlebensgroßen Holzskulpturen versehen. Die Vernissage findet am 24. Juni um 19 Uhr statt. Der Künstler ist anwesend.

Über den Künstler

Golif ist Absolvent der Universität für angewandte Kunst Wien. Internationale Bekanntheit erlangt der vielseitige Künstler durch Projekte in gigantischen Dimensionen. Das 30.000 m2 große Bodengemälde „Der Beobachter“ in Neu Marx, die künstlerische Gestaltung eines Agrarspeichers bei Korneuburg oder die Bemalung einer Felswand in Südtirol begeistern ein breites Publikum. Ausstellungen in Museen, Galerien und Messen vorwiegend in Österreich, Deutschland und Frankreich finden zahlreiche Besucher. Bis 21. Juni sind Golifs Werke in einer Einzelausstellung im Rahmen der „Altonale“ in Hamburg zu sehen. Golif lebt und arbeitet in Wien.

GOLIF - aktuelle Werke

KMG Art Gallery, Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien

Vernissage: Mittwoch 24. Juni, 19:00 Uhr

Ausstellung von 25. Juni bis 18. August 2026

Immer Donnerstag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

www.kmg-art.com, www.golif.net

Golif aktuelle Arbeiten

Datum: 24.06.2026, 19:00 Uhr - 18.07.2026

Art: Ausstellungen

Ort: KMG Art Gallery

Mariahilfer Straße 103

1060 Wien

Österreich