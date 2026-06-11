- 11.06.2026, 07:58:32
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AVISO: Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und Führungskräften des Innenministeriums – 12. Juni 2026
Zu den oben genannten Themen informieren Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Gruppenleiter Reinhard Schnakl.
Wann: 12. Juni 2026, 10:30 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/5cs4vz46
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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