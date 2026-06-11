  • 11.06.2026, 07:30:32
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Die Living Room Study 2026 belegt: Wohnzimmer für Werbekunden relevanter denn je

Das Wohnzimmer ist nach wie vor der zentrale Ort für Aufmerksamkeit, Emotion und gemeinsame Medienerlebnisse.

Österreich/Wien (OTS) - 

Streaming, Smart-TV, Second Screen und Co-Viewing verändern die Art, wie Menschen Bewegtbild konsumieren – doch eines bleibt konstant: Das Wohnzimmer ist nach wie vor der zentrale Ort für Aufmerksamkeit, Emotion und gemeinsame Medienerlebnisse. Genau dieser Frage widmet sich die aktuelle Ausgabe des MedienManager Talk.

Im Gespräch diskutieren Christian Aigner-Sattler, Head of Market & Media Research bei RTL AdAlliance, und MedienManager-Herausgeber Otto Koller die spannendsten Erkenntnisse der Living Room Study 2026 – und zeigen, warum das Wohnzimmer für Werbekunden wichtiger bleibt, als viele heute denken.

Welche Rolle spielt der Big Screen in einer mobilen Medienwelt? Warum gewinnt der Nutzungskontext gegenüber einzelnen Plattformen zunehmend an Bedeutung? Und weshalb sorgt gemeinsames Fernsehen im Wohnzimmer für eine besonders hohe Werbewirkung?

Der MM-Talk liefert Antworten, Insights und konkrete Impulse für Medienentscheider, Marketingverantwortliche und Werbetreibende in Österreich.

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Im Gespräch diskutieren Christian Aigner-Sattler, Head of Market & Media Research bei RTL AdAlliance und MedienManager-Herausgeber Otto Koller die spannendsten Erkenntnisse der Living Room Study 2026

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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