Keine aufschiebenden Bedingungen: Freiwilliges öffentliches Angebot an die Aktionäre der Semperit AG Holding ist rechtswirksam

Wien (OTS) -

Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe, hat am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“), die nicht bereits von der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht. Das Angebot unterliegt der aufschiebenden Bedingung, dass der Austrian Traded Index (ATX) bis zum Ende der Annahmefrist am 12. Juni 2026 nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter den Wert von 2.671,68 Punkten fällt.

Da der ATX zum Handelsschluss am 10. Juni 2026 bei 5.968,61 Punkten notierte, ist die entsprechende aufschiebende Bedingung eingetreten. Nachdem das Angebot keinen weiteren Bedingungen und keiner Mindestannahmeschwelle unterliegt, ist das Angebot nunmehr rechtswirksam.

Das Angebot kann noch bis 12. Juni 2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden.

Diese Veröffentlichung über den Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage wird auf den Webseiten der B&C-Gruppe (https://bcgruppe.at), der Semperit (https://www.semperitgroup.com) und der österreichischen Übernahmekommission (https://www.takeover.at) sowie über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.