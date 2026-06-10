Öffentlicher Rückruf: Strandbälle Flamingo, Einhorn, Krebs

Wien (OTS) -

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Strandbällen, die im Zeitraum vom 17.03.2026 bis zum 12.06.2026 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.

Bei Analysen der Strandbälle wurde die Bildung von Kleinteilen festgestellt. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Strandbälle mit den Artikelnummern 991590012310000000300; 411510012310000000300; 678670012310000000300, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung der Bälle wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 3 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf der Strandbälle veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.