- 10.06.2026, 16:59:03
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Öffentlicher Rückruf: Strandbälle Flamingo, Einhorn, Krebs
Strandbälle, die im Zeitraum vom 17.03.2026 bis zum 12.06.2026 verkauft wurden, werden wegen Bildung von Kleinteilen zurückgerufen.
Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Strandbällen, die im Zeitraum vom 17.03.2026 bis zum 12.06.2026 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.
Bei Analysen der Strandbälle wurde die Bildung von Kleinteilen festgestellt. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.
Betroffen sind alle Strandbälle mit den Artikelnummern 991590012310000000300; 411510012310000000300; 678670012310000000300, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung der Bälle wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 3 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.
Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf der Strandbälle veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.
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