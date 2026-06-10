Mehr als 730.000 Votings bei der Radio-Niederösterreich-Feuerwehr-Challenge

St. Pölten (OTS) -

Mehr als 730.000 Stimmen wurden bei der „Radio NÖ Feuerwehr-Challenge“ 2026 abgegeben. In Zusammenarbeit mit der „Kronen Zeitung“ sind die beliebtesten Feuerwehren Niederösterreichs gesucht worden. 73 Feuerwehren aus dem ganzen Land haben mitgemacht, von ihren Einsätzen berichtet und ihre Ortsfeuerwehr in einem Video vorgestellt.

Die engagierten Kameradinnen und Kameraden haben in ihren Videos gezeigt, wieviel Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft sie haben, aber auch wieviel Humor. Sie sind täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz. Diese haben ihnen das mit vielen Stimmen beim Voting gedankt. Auch der ORF Niederösterreich hat zum Dank zur Abschlussfeier der erfolgreichen „Radio NÖ Feuerwehr-Challenge“ geladen. ORF-Landesdirektor Alexander Hofer: „Es war uns wichtig den drei Gewinner-Feuerwehren, der FF Geras, der FF Waldenstein und der FF Herzogbirbaum an einem gemeinsamen Abend zu gratulieren. Auch die zweit- und drittplatzierten Feuerwehren der drei Wertungswochen wurden geehrt. Diese Menschen leisten wertvolle Arbeit, die wir nicht als selbstverständlich ansehen. Daher Danke an alle Kameradinnen und Kameraden, die jeden Tag zum Wohl anderer im Einsatz sind.“

Platz zwei ging in den drei Wertungswochen jeweils an die Freiwilligen Feuerwehren Schwarzenau, Prottes und Großharras. Platz drei haben die Freiwilligen Feuerwehren Behamberg, Ysper und Harmanschlag für sich gesichert.

Partner der Radio NÖ-Feuerwehr-Challenge ist die EVN. Sprecher Stefan Zach: „Die EVN verbindet mit den niederösterreichischen Feuerwehren eine langjährige und enge Partnerschaft. Gerade bei Extremwetterereignissen oder großflächigen Stromausfällen stehen EVN und Feuerwehr Seite an Seite im Einsatz für die Bevölkerung. Die niederösterreichischen Feuerwehrleute leisten tagtäglich Beeindruckendes – freiwillig, ehrenamtlich und rund um die Uhr. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung und Unterstützung.“ 73 Feuerwehren aus ganz Niederösterreich haben sich an der gemeinsamen Aktion von Radio Niederösterreich und der Kronen Zeitung beteiligt. „Krone NÖ“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky: „Es ist ein Projekt, wo man sieht: Die Arbeit der Feuerwehren kommt von Herzen. Sie arbeiten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, und packen an, wenn es notwendig ist.“

NÖ-Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner ist dankbar, dass auch die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren mit dieser Aktion ins Licht gerückt worden ist: „Als eine der wenigen Organisationen im Land zeigen die Mitgliederzahlen bei den Feuerwehren noch immer steigende Tendenz. Bei der Feuerwehrjugend sind bereits 30 Prozent der Mitglieder Mädchen – das wird sich auch in den kommenden Jahren im Aktivstand niederschlagen. Das Rezept ist eben das Miteinander – der starke Zusammenhalt und die Freude am gemeinsamen Einsatz.“