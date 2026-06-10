  • 10.06.2026, 14:47:03
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Totschnig: Bundesforste setzen mit Wiederbestellung von Georg Schöppl auf Kontinuität und Erfahrung

Bundesminister gratuliert Vorstandssprecher zur Wiederwahl und dankt für erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre.

Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesforste AG hat gestern Mag. Georg Schöppl als Vorstandssprecher sowie als Vorstand für Finanzen und Immobilien für eine weitere Funktionsperiode bestellt.

Bundesminister Norbert Totschnig: „Die Österreichischen Bundesforste tragen eine besondere Verantwortung für unsere Wälder, Seen und Naturräume. Georg Schöppl hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, diese Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg und langfristigem Denken zu verbinden. Er hat das Unternehmen maßgeblich weiterentwickelt und mit dem Ausbau der Geschäftsfelder Erneuerbare Energie und Immobilien wichtige Zukunftsprojekte vorangetrieben. Mit seiner Wiederbestellung bleibt eine erfahrene Führungspersönlichkeit an der Spitze der Bundesforste. Für seinen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen fünf Jahre danke ich ihm herzlich und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg.“

Georg Schöppl ist seit 2022 Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste. Bereits seit 2007 verantwortet er im Vorstand die Bereiche Finanzen, Immobilien und Erneuerbare Energien. Die neue Funktionsperiode als Vorstandssprecher sowie Vorstand für Finanzen und Immobilien beginnt Mitte April 2027 und läuft für weitere fünf Jahre bis 2032.

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