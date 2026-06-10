- 10.06.2026, 14:35:32
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AVISO: Bundesminister Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Eibinger-Miedl und Staatssekretärin Zehetner zum Wirtschaftsbudget 27/28
Hintergrundgespräch - Sperrfrist für die Ausgaben von Freitag auf Samstag
Am Donnerstag, 11. Juni 2026 findet ein Hintergrundgespräch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner zur „Wirtschaftspolitische Schwerpunktsetzung im Doppelbudget 27/28“ statt.
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].
Wir weisen darauf hin, dass es sich um ein Hintergrundgespräch handelt mit einer Sperrfrist bis zu den Ausgaben von Freitag 12.6. auf Samstag 13.6..
Teilnehmende Personen:
- Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl
- Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner
Datum: Donnerstag, 11. Juni 2026, um 11:30 Uhr
Ort: Lokal 4; Österreichisches Parlament; Dr.-Karl-Renner-Ring 3; 1010 Wien
Bundesminister Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Eibinger-Miedl und Staatssekretärin Zehetner zum Wirtschaftsbudget 27/28 - Hintergrundgespräch
Hintergrundgespräch - Sperrfrist für die Ausgaben von Freitag auf Samstag - Bitte um Anmeldung
Datum: 11.06.2026, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Lokal 4; Österreichisches Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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