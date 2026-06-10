Neues Masterstudium verbindet Physiotherapie-Praxis und Forschung

Moorbad Harbach/Krems (OTS) -

An der Universität für Weiterbildung Krems startet im Wintersemester 2026 erstmals das Masterstudium „Physiotherapie, Prävention und Rehabilitation“, das einen akademischen Abschluss mit beruflicher Praxis verbindet. Entwickelt wurde das neuartige Studium in Zusammenarbeit mit dem Rehabilitationszentrum Moorheilbad Harbach.

„Interdisziplinarität ist der wichtigste Faktor für die Zukunft in der Physiotherapie. Exakt das bietet unser neuer Studiengang“, betont Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, MSc, Dekan der Fakultät für Gesundheit und Medizin an der Universität für Weiterbildung Krems. Das Masterstudium bietet wesentliche Vorteile: Erfahrene Physiotherapeut_innen können ihre Kompetenzen am aktuellen Stand der Wissenschaft vertiefen. Für die wissenschaftlichen Abschlussarbeiten stehen den Studierenden kompetente Betreuung und ausreichend Praxisdaten zur Verfügung.

Auch für Berufseinsteiger_innen, die noch nicht über die erforderliche einschlägige Berufserfahrung verfügen, gibt es einen passenden Weg: Sie können über das vorgelagerte Programm „Akademische_r Expert_in" starten und parallel – etwa in einer Fixanstellung im Moorheilbad Harbach – wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Nach Erfüllung der Voraussetzungen wechseln sie ins Masterstudium und verbinden so einen frühen akademischen Einstieg mit beruflicher Praxis.

Fokus auf moderne Reha

Die interdisziplinären Module reichen von Rehabilitation und Diagnostik über Pathophysiologie bis zur Trainingspsychologie. Ergänzt wird das Programm durch Inhalte zu aktuellen Entwicklungen und Innovationen im Fachgebiet. Der Abschluss Master of Science (CE) wird nach fünf Semestern erworben und eröffnet neue Karriereperspektiven. „Prävention und Rehabilitation sind zentrale Säulen der Gesundheitsversorgung der Zukunft“, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Jirak, PhD, MSc, Ärztlicher Leiter im Moorheilbad Harbach.

Bewerbung läuft: Insgesamt stehen 24 Studienplätze zur Verfügung. Der Studiengang richtet sich an Physiotherapeut_innen, die ihre Kompetenzen praxisnah weiterentwickeln möchten. Interessierte können sich ab sofort bewerben, Studienstart ist der 28. September 2026 an der Universität für Weiterbildung Krems.