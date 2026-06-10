  • 10.06.2026, 14:14:33
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ICON Wirtschaftstreuhand: Matthias Mitterlehner ist „Steuerberater des Jahres 2026“ für Internationales und Konzernsteuerrecht

Auszeichnung für den Partner und Head of International Tax der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH bei Österreichs renommiertem Branchenaward

Matthias Mitterlehner, Partner und Head of International Tax bei ICON
Linz (OTS) - 

Matthias Mitterlehner, Partner und Head of International Tax bei ICON, wurde beim Award „Steuerberater:in des Jahres 2026“ in der Fachkategorie „Internationales und Konzernsteuerrecht“ ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 9. Juni 2026 in Wien statt.

Die Auszeichnung würdigt Leistungen in der österreichischen Steuerberatungsbranche. Mehr als 15.500 Nominierungen wurden eingereicht. Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgte durch eine Fachjury.

Matthias Mitterlehner ist auf internationales Steuerrecht spezialisiert. Seine Schwerpunkte liegen in der Konzernbesteuerung, internationalen Steuerplanung sowie auf Betriebsstätten und Quellensteuerfragen. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er praxisnahe Steuerstrategien für international tätige Unternehmen und Private Clients.

„Diese Auszeichnung macht mich persönlich sehr stolz. Sie ist für mich vor allem die Anerkennung der herausragenden Expertise und des außergewöhnlichen Engagements unseres International-Tax-Teams.“, so Mitterlehner.

Über ICON

Die ICON Wirtschaftstreuhand GmbH mit Standorten in Linz und Wien ist Österreichs Kompetenzzentrum für internationale Steuerfragen. Mehr als 120 Expert:innen beraten Unternehmen in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. In neun Service Lines entwickelt ICON Lösungen für nationale und grenzüberschreitende Fragestellungen.

Als Mitglied von WTS Global verbindet ICON lokale Expertise mit einem internationalen Netzwerk. Mit der ICON Tax Academy gibt das Unternehmen sein Fachwissen regelmäßig an Klient:innen und Berufskolleg:innen weiter.

Weitere Informationen unter www.icon.at

Rückfragen & Kontakt

ICON Wirtschaftstreuhand GmbH
Theresia Mitterlehner
Telefon: 0732694122589
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.icon.at/

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