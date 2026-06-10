Hattmannsdorfer: „Plus 25 Prozent bis 2028 – wer bei der Wirtschaft kürzt, kürzt Arbeitsplätze"

Wien (OTS) -

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Wer bei der Wirtschaft kürzt, kürzt Arbeitsplätze. Deshalb gehen wir den umgekehrten Weg und bekennen uns mit dem Budget klar zum Standort. Das Wirtschafts- und Energiebudget wächst um 25 Prozent. Wir konsolidieren konsequent und legen zugleich ein echtes Wettbewerbsbudget vor: Wir senken die Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro, wir entlasten die Industrie mit einem 750 Millionen Euro schweren Industriepaket, und wir machen Arbeiten im Alter attraktiver."

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Dieses Doppelbudget ist ein Bekenntnis zur Zukunft des Standorts Österreich. Wir setzen dort an, wo Österreich seine Stärke hat: bei Menschen, die arbeiten wollen, bei Unternehmen, die investieren, bei Startups, die wachsen, und bei einer Energiepolitik, die Versorgungssicherheit und leistbare Preise als Standortfrage versteht. Mit dem Startup- und Scaleup-Fonds investieren wir gezielt in Wachstum, Innovation und Zukunft. Die bis zu 100 Millionen Euro Ankerinvestment des Bundes sollen zur Startbahn für die nächste Generation österreichischer Zukunftsunternehmen werden. Dieses Budget verwaltet nicht nur die Gegenwart, es baut an der Zukunft.“

Die wichtigsten Punkte aus dem Wirtschafts- und Energieministerium:

Das Budget des Wirtschafts- und Energieministeriums ist ein echtes Standortbekenntnis: Es wächst von rund 1,2 Milliarden Euro 2026 auf rund 1,23 Milliarden Euro 2027 und rund 1,5 Milliarden Euro 2028 – ein Plus von 25 Prozent bis 2028.

Ein echtes Wettbewerbsbudget – wir stärken, was Österreich stark macht

Fleiß: Die Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um 2 Milliarden Euro pro Jahr – das schafft laut EcoAustria 10.000 bis 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Mit der Aktivpension bleiben bis zu 15.000 Euro Zuverdienst im Jahr steuerfrei.

Die Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um 2 Milliarden Euro pro Jahr – das schafft laut EcoAustria 10.000 bis 12.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Mit der Aktivpension bleiben bis zu 15.000 Euro Zuverdienst im Jahr steuerfrei. Erfindergeist : Der neue Startup- und Scaleup-Fonds startet 2027 mit 100 Millionen Euro Ankerinvestment des Bundes und mobilisiert insgesamt 500 Millionen Euro Wachstumskapital – damit gute Ideen bei uns in Österreich groß werden. Dazu fließen 2,6 Milliarden Euro in Schlüsseltechnologien, von der Mikroelektronik bis zur Künstlichen Intelligenz.

: Der neue Startup- und Scaleup-Fonds startet 2027 mit 100 Millionen Euro Ankerinvestment des Bundes und mobilisiert insgesamt 500 Millionen Euro Wachstumskapital – damit gute Ideen bei uns in Österreich groß werden. Dazu fließen 2,6 Milliarden Euro in Schlüsseltechnologien, von der Mikroelektronik bis zur Künstlichen Intelligenz. Internationalität: Mit der 65-Millionen-Euro-Standortoffensive zeigt Österreich Präsenz, wo die Welt hinschaut. Die ABA holt internationale Betriebe ins Land, go-international bringt heimische Klein- und Mittelbetriebe auf neue Märkte.

Wettbewerbsfähigkeit stärken – Energie als zentrale Standortfrage

Europas Industrie zahlt im Schnitt 13 Cent pro Kilowattstunde Strom, die Konkurrenz in den USA und China 8 Cent. U.a. setzt das 750-Millionen-Euro-Industriepaket genau hier an und entlastet über 500 energieintensive Betriebe – über das verdoppelte Standortabsicherungsgesetz und den neuen Industriestrompreis.

Versorgungssicherheit als Standortvorteil: Die strategische Gasreserve wird bis April 2029 verlängert und deckt rund ein Viertel des Jahresverbrauchs. Das Wasserstoff-Startnetz steht erstmals im Budget – die Energieinfrastruktur von morgen wird heute gebaut.

Die weiteren Details des Wirtschaftsbudgets werden morgen im Detail präsentiert.