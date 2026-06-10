Doppelter Sieg für BDO: Zwei Auszeichnungen bei den Steuerberater:innen des Jahres 2026

Wien (OTS) -

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO erhält beim diesjährigen Steuerberater:innen Award gleich zwei Auszeichnungen: Neben dem Allrounder Regional für Vorarlberg wurde Umgründungsspezialist Karl Stückler zu Österreichs bestem Steuerberater in seinem Bereich gekürt.



„Über die Auszeichnung als die besten Steuerberater:innen in Vorarlberg freuen wir uns sehr. Einen besseren Start in der BDO Gruppe hätten wir uns nicht wünschen können“, erklärt Christian Gerstgrasser, Partner bei BDO. Gemeinsam mit seinem Team war er erst zu Beginn des Jahres zum internationalen BDO Netzwerk gestoßen. „Die Prämierung stellt für uns vor allem einen Vertrauensbeweis unserer Kund:innen dar, die wir nun mit gebündelten Kräften und einem breiteren Portfolio noch besser begleiten können. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so Christian Gerstgrasser, der den Preis stellvertretend für alle Kolleg:innen im Ländle entgegennahm.



In den Fachkategorien wählten Kund:innen und Jury Karl Stückler, ebenfalls Partner bei BDO, zum österreichweit besten Steuerberater im Bereich Umgründungen. „Vor allem in vielen familiengeführten Unternehmen gilt es derzeit die Nachfolge zu regeln und Umgründungen haben sich als wichtiges Instrument bei der steueroptimalen Ausgestaltung von Übergabeprozessen bewährt. So stellen wir nicht nur die Liquidität, sondern auch die Zukunft des Unternehmens sicher“, berichtet der Preisträger. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und danke meinem Team, ohne dessen Engagement und Expertise eine so ganzheitliche Beratung unserer Kund:innen nicht möglich wäre."



Die feierliche Preisverleihung fand auch 2026 in den Sofiensälen statt. Eindrücke von der Veranstaltung erhalten Sie hier.