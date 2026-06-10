  • 10.06.2026, 13:44:05
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UNOS: Nach Einfrieren der Parteienförderung muss auch die WKO bei der Wählergruppenförderung sparen

UNOS-Bernhard: „Förderungen dürfen kein Selbstläufer sein - die Zeit automatischer Steigerungen muss vorbei sein“

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard
Wien (OTS) - 

Nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, die Parteienförderungen in den kommenden zwei Jahren nicht zu erhöhen, fordern UNOS – Unternehmerisches Österreich die Wirtschaftskammer Österreich auf, ebenfalls Konsequenzen zu ziehen und die Wählergruppenförderung angemessen zu reduzieren.

„Wenn derzeit überall über Einsparungen gesprochen wird, darf die Wählergruppenförderung innerhalb der Wirtschaftskammer kein Tabu sein“, sagt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. Die Wählergruppenförderung wird aus den Beiträgen der Unternehmerinnen und Unternehmer finanziert. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei daher ein besonders sorgfältiger und sparsamer Umgang mit diesen Mitteln erforderlich. „Österreichs Unternehmen stehen weiterhin unter erheblichem Kostendruck. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Umso wichtiger ist es, dass die Kammerorganisation auch bei sich selbst ansetzt und Einsparungspotenziale nutzt“, so Bernhard.

UNOS fordern seit Jahren mehr Effizienz, Transparenz und Sparsamkeit innerhalb der Wirtschaftskammer. Die angekündigte Aussetzung der Erhöhung der Parteienförderung zeige nun, dass auch im politischen Bereich ein Bewusstsein dafür vorhanden sei, dass Förderungen nicht automatisch steigen müssen. „Die Wirtschaftskammer sollte dieses Signal aufgreifen. Eine angemessene Kürzung der Wählergruppenförderung wäre ein wichtiger Beitrag, um zu zeigen, dass Sparsamkeit nicht nur von den Mitgliedsunternehmen erwartet wird, sondern auch innerhalb der eigenen Organisation gelebt wird“, sagt Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

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Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
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