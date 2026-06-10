Insgesamt 3,125 Millionen sahen „Soko Donau“-Jubiläumsstaffel mit Rückkehr von Gregor Seberg in ORF 1

Wien (OTS) -

Ein Jubiläum, ein Abschied und ein Comeback: Für die „Soko Donau“ gab es vom 10. März bis zum 9. Juni 2026 dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 in den neuen Folgen der 20. Staffeln so einiges zu feiern – und insgesamt 3,125 Millionen Zuseher:innen und damit 41 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) waren mit dabei. Mit bis zu 729.000 und durchschnittlich 691.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie Marktanteilen von 25 Prozent (12+) sowie 26 bzw. 21 Prozent in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 wurde die Folge „Vergeltung“ vom 10. März am stärksten genutzt. Im Durchschnitt sahen 596.000 (vorläufige Gewichtung) bei Marktanteilen von 24 (12+), 25 (12–29) und 20 Prozent (12–49) die insgesamt 13 Episoden der Jubiläumssaison des ORF/ZDF-Krimi-Serienhits, die neben dem Abschied von Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren) in die wohlverdiente Pension auch die Rückkehr von Gregor Seberg als Kultermittler Helmuth Novak mitsamt Beförderung zum neuen „Soko Donau“-Chef mit sich brachte. Ebenfalls nicht fehlen durfte natürlich das bewährte, aus Andreas Kiendl, Martin Gruber, Maria Happel, Lilian Klebow und Max Fischnaller bestehende, Team. Das gestrige Staffelfinale am 9. Juni mit dem Titel „Wer ist Julius?“ sahen (vorläufig gewichtet) bis zu 596.000 und durchschnittlich 551.000 bei 25 (12+) bzw. 29 (12–29) und 21 (12–49) Prozent Marktanteil. Anschließend um 21.05 Uhr blickte in ORF 1 eine neue Ausgabe der „Fernsehgeschichte(n)“ hinter die Kulissen der „Soko Donau“, was sich (ebenfalls vorläufig gewichtet) bis zu 377.000 und durchschnittlich 342.000 bei 17 (12+) bzw. 21 (12–29) und 15 (12–49) Marktanteil nicht entgehen lassen wollten.

Intensiv genutzt wurden auch die ORF-Video-Streams der neuen „Soko Donau“-Staffel: Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand verbuchten bisher in Österreich insgesamt 24,7 Millionen Nutzungsminuten, 935.000 Bruttoviews (Videostarts) und 714.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) sowie eine bisherige Top-Durchschnittsreichweite von 63.000 für die erste Folge (Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus). Auf ORF ON sind die aktuelle sowie zahlreiche frühere Staffeln weiterhin verfügbar.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Soko Donau“ steht für Dreharbeiten zur 22. Staffel vor der Kamera

Während die 21. Staffel von „Soko Donau“ bereits im Kasten ist, stehen Gregor Seberg, Lilian Klebow, Maria Happel, Andreas Kiendl, Martin Gruber und Max Fischnaller in Wien (z. B. auf der Donauinsel), Niederösterreich (in Waidhofen an der Ybbs und Lackenhof am Ötscher) und der Steiermark (in Graz und Stübing) noch voraussichtlich bis Anfang Oktober 2026 für die 13 neuen Folgen der 22. Saison vor der Kamera. Das Team muss sich dabei wieder zahlreichen herausfordernden Fällen stellen – etwa rund um das Verschwinden des Chefs, einen Undercover-Einsatz, einen Mord in der Grottenbahn, künstliche Intelligenz und mit Verdächtigungen in den eigenen Reihen.