FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 12. Juni mit Südkorea – Tschechien und Kanada – Bosnien-Herzegowina

Wien (OTS) -

Nach dem Eröffnungstag geht es am Freitag, dem 12. Juni 2026, mit zwei weiteren WM-Spielen live im ORF weiter – und da heißt es für Fußballfans zum ersten Mal früh aufstehen! Denn ab 3.50 Uhr steht das Spiel Südkorea – Tschechien in Guadalajara auf dem Programm von ORF 1. Boris Kastner-Jirka und Michael Liendl kommentieren, außerdem melden sich Rainer Pariasek und Andreas Herzog aus den USA. Ankick ist um 4.00 Uhr.

Bereits ab 18.10 Uhr geht es dann in ORF 1 mit der WM-Berichterstattung weiter: Nach dem Fußball-Talk „Box oder Strafraum“ nehmen ab 19.05 Uhr Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger im WM-Studio Platz, um das dritte WM-Spiel Kanada – Bosnien-Herzegowina zu analysieren, Ankick ist um 21.00 Uhr in Toronto, die Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Helge Payer. Zuvor geht es um 19.35 bzw. 20.40 Uhr zweimal live nach Toronto zur Eröffnung der Fußball-WM, bei der u. a. die beiden kanadischen Superstars Alanis Morissette und Michael Bublé auftreten.

„WM Update“ und „Morning Show”

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, diesmal gehostet von Christian Diendorfer und Michael Liendl. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Volles WM-Programm im multimedialen Online-Package

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.