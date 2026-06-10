- 10.06.2026, 12:50:33
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Gurkerl baut das Premium-Fleischsortiment mit „Sutcha Prime“ aus und setzt so auf hochwertige Steaks mit nachvollziehbarer Herkunft
10.06.2026 – Der Online-Supermarkt und Hofladen Gurkerl.at hebt seine Fleischmarke Sutcha auf die nächste Stufe und baut das Premium-Segment im Fleischbereich gezielt aus. Im Fokus stehen außergewöhnliche Fleischqualität, transparente Herkunft, verantwortungsvolle Landwirtschaft sowie handwerkliche Verarbeitung.
Ab sofort ergänzen internationale Steak-Spezialitäten aus Japan, Australien, den USA, Kanada und Dänemark das Sortiment. Die neue Linie richtet sich an Kund:innen, die besonderen Wert auf Qualität, Herkunft und Geschmack legen.
Zum Start umfasst das Sortiment sechs ausgewählte Produkte, darunter mehrfach ausgezeichnetes Swami Striploin aus Dänemark, japanisches Wagyu A5+, Australian Wagyu mit hoher Marmorierung sowie Bisonfleisch aus Kanada.
Sechs Produkt-Highlights der neuen Kategorie:
- Swami Striploin (Dänemark)
- Bone-In Rib Eye USDA Choice (USA)
- Japanese Wagyu Burger (Japan)
- Australian Wagyu Flank Steak BMS 6–9 (Australien)
- Japan Wagyu Heart of Rump A5+ (Japan)
- Canadian Bison Rump (Kanada)
Im Fokus steht das Swami Striploin aus Dänemark: Der Produzent gilt als weltweit einziger Gewinner der World Steak Challenge Gold-Auszeichnung in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2021–2023). Das Fleisch stammt von speziell gezüchteten Jersey-Holstein-Rindern, die auf dänischen Weiden gehalten und über 180 Tage getreidegefüttert werden. Das Ergebnis ist eine besonders feine Marmorierung und ein butterartiges Geschmacksprofil.
Auch japanisches Wagyu A5+ zählt zu den Highlights der neuen Linie. Die höchste Qualitätsstufe der japanischen Rindfleischklassifikation steht für außergewöhnliche Marmorierung, intensive Umami-Noten und eine zarte Textur.
Jedes Stück wird von den Expert:innen sorgfältig ausgewählt und präzise zugeschnitten. Alle Produkte sind mindestens 30 Tage nassgereift, vakuumverpackt und werden gekühlt zu den Kund:innen nach Hause geliefert.
Richard Harris, Managing Director bei Gurkerl kommentiert:
“Mit Sutcha Prime möchten wir hochwertige Fleischprodukte mit transparenter Herkunft und besonderer Qualität für mehr Menschen zugänglich machen. Unser Ziel ist es, Premium-Fleisch nicht als Luxusprodukt zu positionieren, sondern als bewussten Genussmoment, den man sich unkompliziert nach Hause holen kann.”
Über Gurkerl
gurkerl.at ist Online-Supermarkt und Hofladen in einem. Mit einem Sortiment von über 15.500 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln über Drogerieartikel bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.
Rückfragen & Kontakt
Gurkerl.at GmbH // Timea Rüb-Scholz (in Elternzeit bis Spätsommer
2026)
vertreten durch: PR-Agentur Openers // Selina Lücke
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gurkerl.at
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