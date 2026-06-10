Gurkerl baut das Premium-Fleischsortiment mit „Sutcha Prime“ aus und setzt so auf hochwertige Steaks mit nachvollziehbarer Herkunft

Wien (OTS) -

10.06.2026 – Der Online-Supermarkt und Hofladen Gurkerl.at hebt seine Fleischmarke Sutcha auf die nächste Stufe und baut das Premium-Segment im Fleischbereich gezielt aus. Im Fokus stehen außergewöhnliche Fleischqualität, transparente Herkunft, verantwortungsvolle Landwirtschaft sowie handwerkliche Verarbeitung.

Ab sofort ergänzen internationale Steak-Spezialitäten aus Japan, Australien, den USA, Kanada und Dänemark das Sortiment. Die neue Linie richtet sich an Kund:innen, die besonderen Wert auf Qualität, Herkunft und Geschmack legen.

Zum Start umfasst das Sortiment sechs ausgewählte Produkte, darunter mehrfach ausgezeichnetes Swami Striploin aus Dänemark, japanisches Wagyu A5+, Australian Wagyu mit hoher Marmorierung sowie Bisonfleisch aus Kanada.

Sechs Produkt-Highlights der neuen Kategorie:

Swami Striploin (Dänemark)

Bone-In Rib Eye USDA Choice (USA)

Japanese Wagyu Burger (Japan)

Australian Wagyu Flank Steak BMS 6–9 (Australien)

Japan Wagyu Heart of Rump A5+ (Japan)

Canadian Bison Rump (Kanada)

Im Fokus steht das Swami Striploin aus Dänemark: Der Produzent gilt als weltweit einziger Gewinner der World Steak Challenge Gold-Auszeichnung in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2021–2023). Das Fleisch stammt von speziell gezüchteten Jersey-Holstein-Rindern, die auf dänischen Weiden gehalten und über 180 Tage getreidegefüttert werden. Das Ergebnis ist eine besonders feine Marmorierung und ein butterartiges Geschmacksprofil.

Auch japanisches Wagyu A5+ zählt zu den Highlights der neuen Linie. Die höchste Qualitätsstufe der japanischen Rindfleischklassifikation steht für außergewöhnliche Marmorierung, intensive Umami-Noten und eine zarte Textur.

Jedes Stück wird von den Expert:innen sorgfältig ausgewählt und präzise zugeschnitten. Alle Produkte sind mindestens 30 Tage nassgereift, vakuumverpackt und werden gekühlt zu den Kund:innen nach Hause geliefert.

Richard Harris, Managing Director bei Gurkerl kommentiert:

“Mit Sutcha Prime möchten wir hochwertige Fleischprodukte mit transparenter Herkunft und besonderer Qualität für mehr Menschen zugänglich machen. Unser Ziel ist es, Premium-Fleisch nicht als Luxusprodukt zu positionieren, sondern als bewussten Genussmoment, den man sich unkompliziert nach Hause holen kann.”