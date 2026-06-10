Silicon Valley trifft Wien: Mario Herger eröffnet den 4. immobilien investment Kongress

Wien (OTS) -

Die Zukunft wird nicht mehr in Jahrzehnten gemessen, sondern in Monaten. Künstliche Intelligenz, Datensouveränität, geopolitische Verschiebungen, Energieversorgung und neue Assetklassen verändern Wirtschaft und Gesellschaft mit enormer Geschwindigkeit. Genau deshalb widmet sich der 4. immobilien investment Kongress am 4. November 2026 im Park Hyatt Vienna den großen Fragen unserer Zeit – weit über klassische Immobilien- und Investmentthemen hinaus.

Mit Mario Herger, Technologietrendforscher, Buchautor und Silicon-Valley-Experte, konnte DMV – della lucia medien & verlag einen der spannendsten Zukunftsdenker des deutschsprachigen Raums als Eröffnungs-Keynote-Speaker gewinnen. Seit 2001 lebt Herger im Silicon Valley und erlebt dort aus erster Hand jene technologischen Entwicklungen, die Wirtschaft, Gesellschaft und Märkte weltweit verändern.

Während andere noch über die Zukunft diskutieren, wird sie im Silicon Valley bereits entwickelt. Genau dieses Umfeld, dieses Denken und dieses Mindset bringt Herger nach Wien. In seiner Eröffnungs-Keynote „Wie wir Gesellschaft neu denken müssen“ zeigt er auf, welche Entwicklungen Europa in den kommenden Jahren prägen werden und warum die größten Chancen oft dort entstehen, wo andere zunächst nur Risiken erkennen.

„Der immobilien investment Kongress war für uns nie nur eine Veranstaltung über Immobilien. Immobilien sind immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungen. Wer verstehen will, wohin sich Märkte bewegen, muss verstehen, wohin sich die Welt bewegt“ , sagt Elisabeth Della Lucia, Geschäftsführerin von DMV – della lucia medien & verlag.

Der Name des Kongresses mag Immobilien und Investments tragen, sein Anspruch geht jedoch weit darüber hinaus. Es geht um Zukunft. Es geht um Mindset. Es geht um Orientierung in einer Welt, die sich schneller verändert als jemals zuvor.

Gewohnt wird immer. Gebaut wird immer. Investiert wird auch in Zukunft. Die entscheidende Frage ist jedoch, mit welchem Wissen, welchem Verständnis für globale Entwicklungen und mit welcher Haltung Entscheidungen getroffen werden.

Der immobilien investment Kongress versteht sich deshalb als Plattform für Menschen, die nicht nur Märkte beobachten, sondern Zukunft aktiv gestalten wollen. Immobilien sind dabei der Ausgangspunkt – im Mittelpunkt stehen jedoch die großen Fragen unserer Zeit: Technologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Energie, Kapital, Sicherheit und Europas Rolle in einer neuen Weltordnung.

Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet Elisabeth Della Lucia wirtschaftliche Entwicklungen, Immobilienmärkte und gesellschaftliche Veränderungen journalistisch und unternehmerisch. Finanzkrisen, Marktzyklen, die Corona-Pandemie und tiefgreifende Veränderungen haben gezeigt: Zukunft entsteht nicht durch Abwarten, sondern durch Weiterbildung, Offenheit und die Bereitschaft, Gewohntes immer wieder zu hinterfragen.

Der Kongress spannt daher bewusst einen außergewöhnlich breiten Bogen: von Geopolitik und Sicherheitsfragen über Energie, ESG und Infrastruktur bis hin zu Digitalisierung, Kapitalmärkten, Wiederaufbau und den Assetklassen der Zukunft.

Auf der Bühne treffen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Technologie, Finanzwelt und Immobilienbranche aufeinander. Die Bandbreite reicht von Gustav Gressel, Militärexperte der Landesverteidigungsakademie Wien, über Mag. Peter Brandner, Fachexperte für empirische Wirtschafts- und Finanzmarktforschung im Bundesministerium für Finanzen sowie Experte des österreichischen Fiskalrats, bis hin zu starken Unternehmerpersönlichkeiten wie Gabriela Maria Straka, Chefredakteurin des MANZ Verlags und ausgewiesene ESG-Expertin, sowie Martina Wasserbauer, Immobilienunternehmerin und Expertin für Immobilienmarketing und Standortentwicklung. Gemeinsam bringen sie unterschiedlichste Perspektiven auf die Zukunft Europas, seiner Wirtschaft und seiner Immobilienmärkte ein.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Panel „Daten sind das neue Gold“. Dort diskutieren Mario Herger, Truc Pham, Strategic Advisor of the Board bei Yorizon, und Phillip Wallner, Geschäftsführer der Napfel GmbH, über digitale Souveränität, Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Infrastruktur der digitalen Zukunft.

„Europa muss verstehen, dass digitale Infrastruktur längst zu einem strategischen Standortfaktor geworden ist. Rechenzentren, Datensouveränität und die sichere Verarbeitung von Informationen werden künftig eine ähnlich zentrale Rolle spielen wie Energieversorgung oder Verkehrsinfrastruktur“ , sagt Wallner. „Gerade für die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern ist das keine Zukunftsfrage mehr, sondern Gegenwart.“

Truc Pham beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Cloud-Infrastruktur, digitale Resilienz und europäische Datensouveränität. Gemeinsam mit Herger und Wallner diskutiert er die Frage, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten kann und welche Rolle Rechenzentren dabei als neue Assetklasse spielen.

Rechenzentren entwickeln sich dabei zunehmend zu einer neuen Assetklasse. Der steigende Bedarf an Rechenleistung, Cloud-Lösungen und KI-Anwendungen macht digitale Infrastruktur zu einem der spannendsten Zukunftsfelder Europas.

Ein weiterer Höhepunkt des Kongresses ist das Panel „Real Estate Debt 2026: Kapital sucht Qualität“. Dort diskutiert Francesco Fedele, Gründer und CEO der BF.direkt AG, über die Zukunft der Immobilienfinanzierung. Fedele zählt zu den führenden Experten für Real Estate Debt und alternative Finanzierungsstrukturen im deutschsprachigen Raum und begleitet seit mehr als zwei Jahrzehnten institutionelle Investoren, Projektentwickler und Immobilienunternehmen bei der Strukturierung komplexer Immobilienfinanzierungen. Gemeinsam mit weiteren Branchenvertretern analysiert er, welche Anlageklassen und Finanzierungsmodelle in den kommenden Jahren besonders gefragt sein werden.

Durch das Programm führt auch heuer wieder Gerald Groß, ehemaliger ORF-ZIB-Moderator und Geschäftsführer von gross, der den immobilien investment Kongress bereits seit Jahren als Moderator begleitet.

„ Recharging Europe bedeutet für uns, Europa neu aufzuladen. Wir müssen den Mut haben, neue Ideen zuzulassen, Chancen zu erkennen und Zukunft aktiv zu gestalten. Europa kann nicht von den Erfolgen der Vergangenheit leben“ , so Elisabeth Della Lucia, Initiatorin des Kongresses.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.kongress.immobilien-investment.at