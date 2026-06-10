SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Babler bei „COME TOGETHER“ in Graz: Volle Unterstützung für Doris Kampus

Wien (OTS) -

Prominente Unterstützung für den Wahlkampf der Grazer SPÖ: SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler war gestern, Dienstagabend, zu Gast in Graz, um SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus den Rücken zu stärken. Beim „COME TOGETHER“ im SPÖ Pavillon stellte Babler jene Themen in den Mittelpunkt, die auch den Wahlkampf von Doris Kampus prägen: eine starke öffentliche Gesundheitsversorgung sowie den entschlossenen Kampf gegen die zunehmende Zwei-Klassen-Medizin. Gemeinsam betonten Babler und Kampus, dass die SPÖ für die Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems steht. „Wir stellen der Zwei-Klassen-Medizin ein Stopp-Schild auf. Und wir ordnen das Gesundheitssystem neu. Damit wieder die e-Card zählt und nicht die Kreditkarte“, sagte Babler vor zahlreichen Besucher*innen. ****

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Babler betonte außerdem, dass die SPÖ in der Bundesregierung in das öffentliche Gesundheitssystem investiert und im Rahmen des Gesundheitsreformfonds für mehr Primärversorgungseinheiten sorgt, um die so wichtige wohnortnahe Gesundheitsversorgung zu stärken. „Daher ist auch der Vorstoß von Doris Kampus, Gesundheitszentren in allen Grazer Bezirken zu errichten, so wichtig und richtig für ein gesundes Graz“, betonte Babler seine Unterstützung für dieses wichtige Vorhaben. Andreas Babler unterstrich außerdem, dass Doris Kampus und die Grazer SPÖ die Garant*innen für ein starkes, soziales und gesundes Graz sind. „Wer eine bessere Gesundheitsversorgung in Graz will, muss bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni Doris Kampus wählen“, sagte Babler bei seinem Besuch im SPÖ Pavillon.

SERVICE: Fotos (Copyright: David Pichler) vom „COME TOGETHER“ in Graz finden Sie hier: https://spoe.canto.de/b/LC5LL (Schluss) mb/bj