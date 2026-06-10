Steuerberater:in Award 2026: Grant Thornton Austria erneut unter den Besten der Branche

Wien (OTS) -

Elisabeth Ludwig wurde zur Steuerberaterin des Jahres 2026 in der Fachkategorie Immobilien- und Bauwirtschaft gekürt. Leon Schwarz erhielt die Auszeichnung Rookie of the Year, ein Preis, der jährlich für die beste Steuerberaterprüfung vergeben wird.

Auszeichnung für herausragende Immobilienexpertise

Unter den insgesamt 15.000 eingegangenen Nominierungen überzeugte Elisabeth Ludwig eine unabhängige Expertenjury mit ihrer umfassenden steuerlichen Immobilienexpertise. Die Auszeichnung würdigt sowohl ihre fachliche Spezialisierung als auch ihren hohen Anspruch an die Beratungsqualität.

„ Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld wie der Immobilienbranche ist es entscheidend, steuerliche Expertise mit unternehmerischem Verständnis zu verbinden und gemeinsam mit den Klient:innen tragfähige Lösungen zu entwickeln “, betont Elisabeth Ludwig, Steuerberaterin bei Grant Thornton Austria. Sie begleitet Klient:innen entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus und verknüpft nationale und internationale Steuerkompetenz mit Transaktionsberatung. Bei Grant Thornton Austria leitet sie ein spezialisiertes Team, das bedeutende Mandate betreut, und gilt dank ihres ganzheitlichen Blicks als geschätzte Ansprechpartnerin für Investor:innen, Projektentwickler:innen und Unternehmensgruppen. Auch die Platzierung im internationalen ITR-Ranking 2026 (Real Estate, Tier 2) unterstreicht ihre ausgewiesene Branchenexpertise.

Nachwuchstalent im Fokus

Mit Leon Schwarz, Steuerberater bei Grant Thornton Austria, wurde ein herausragendes Nachwuchstalent als Rookie of the Year ausgezeichnet: „ Die Auszeichnung als ‚Rookie of the Year‘ ist für mich eine große Ehre und zugleich eine Bestätigung für den Einsatz der vergangenen Jahre. Sie bestärkt mich darin, meinen Weg konsequent weiterzugehen und auch künftig höchste Qualitätsansprüche an meine Arbeit zu stellen. “

Der Sonderpreis wird in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergeben und zeichnet außergewöhnliche Leistungen im Rahmen der Steuerberaterprüfung aus.

Nachhaltige Qualität und Marktvertrauen

Für Grant Thornton sind die Awards Ausdruck des eigenen Leistungsverständnisses: „ Die Awards zeigen, wofür wir stehen: höchste Qualitätsansprüche in der Beratung, fachliche Exzellenz und ein konsequenter Fokus auf die Bedürfnisse unserer Klient:innen. Besonders freut es mich, dass diese Auszeichnungen dieses Jahr sowohl unsere Stärke im Bereich Immobilien als auch die Qualität und das Engagement unserer nächsten Generation sichtbar machen “, so Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen.