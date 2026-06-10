SPÖ-Manninger: Frauenbudget steigt auf historischen Höchststand!

Wien (OTS) -

„Gute Nachrichten! Das Frauenbudget steigt auf einen historischen Höchststand von 55 Millionen Euro, eine Steigerung von 61 Prozent. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner erzielt in Krisenzeiten einen Ausbau der Gewaltschutz- und Fraueneinrichtungen in Österreich. Es macht einen großen Unterschied, wenn Feministinnen in der Regierung sind. Frauenpolitik hat oberste Priorität“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. Mit der Erhöhung des Frauenbudgets werden wichtige Einrichtungen wie die Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser, die Krisenintervention, juristische Prozessbegleitung und der Schutz vor Diskriminierung ausgebaut. ****

„Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen leisten konkrete Hilfe in Wohnortnähe für alle Frauen. Frauen- und Mädchenberatungsstellen bieten vertrauliche Unterstützung in jeder Situation. Sie helfen bei Gewalterfahrungen, Krisen, Trennungen, sie beraten bei Gesundheitsfragen, informieren über Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, sie zeigen wichtige Anlaufstellen bei der Arbeitssuche auf. Rasche Hilfe ist gerade in Krisensituationen entscheidend!“, so Manninger.

„Eine von drei Frauen in Österreich ist von Gewalt betroffen. In Zukunft wird es mehr Mittel für Schutzunterkünfte, die Krisenintervention und die juristische Prozessbegleitung geben. Auch mit der Stärkung unabhängiger Institutionen wie Gleichbehandlungsanwaltschaft und Gleichbehandlungskommission ist ein großer Fortschritt für die Gleichstellung in Österreich gelungen. Die Bundesregierung erhöht die Sicherheit von Frauen. Frauenpolitik hat oberste Priorität. Gerade in Krisenzeiten ist das eine sehr gute Nachricht für alle in unserem Land!“, so Manninger. (Schluss) eb/lw