GEAS tritt in Kraft: Integrationshaus warnt vor Einschnitten bei Rechtsschutz und Integration

Wien (OTS) -

Das Integrationshaus blickt mit großer Sorge auf das Inkrafttreten des reformierten Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) am 12.06.2026 und warnt vor weitreichenden Auswirkungen auf den Schutz von Geflüchteten sowie auf rechtsstaatliche Standards. Die Organisation befürchtet, dass die Umsetzung der EU-Vorgaben zentrale Rechte von geflüchteten Menschen einschränken, Haftmaßnahmen ausweiten und den Familiennachzug erschweren könnten. „Wenngleich noch abzuwarten bleibt, wie sich die neuen Regelungen in der Praxis konkret auswirken, setzen doch viele der neu eingeführten Maßnahmen auf Abschottung und die Auslagerung der Verantwortung für Schutzsuchende. Auch der Rechtsschutz wird in wichtigen Bereichen reduziert, sodass fundierte und qualitativ hochwertige Rechtsberatung – gerade angesichts der bevorstehenden Neuerungen – von zentraler Bedeutung bleibt. Ein funktionierender Rechtsschutz ist essenziell für ein faires Asylverfahren“ , kritisiert Christian Schmaus, neuer Vorstandsvorsitzender des Integrationshauses.

Die Geschäftsführung des Integrationshauses, Martin Wurzenrainer und Susanne Lettner, betont darüber hinaus: „GEAS birgt die Gefahr, dass individuelle Schutzbedürfnisse durch Abschreckung, beschleunigte Verfahren und verstärkte Inhaftierung nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden.“ Das Integrationshaus sieht darüber hinaus in der kommenden Rechtslage eine grundsätzliche Abwehr von Menschen, die nach Österreich flüchten: „Diese abwehrende Haltung ist in Hinblick auf die Integrationsanstrengungen von Schutzsuchenden kontraproduktiv. Die Mehrheit der Menschen, die nach Österreich flüchten, verhalten sich rechtskonform und sind bestrebt, sich hier so rasch wie möglich ein selbstständiges Leben aufzubauen und in Frieden zu leben. Dies sollte sich auch in der konkreten Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts in Österreich widerspiegeln.“

Neuer Vorstandsvorsitzender des Integrationshauses

Nach dem tragischen Tod von Marko Szucsich wurde Christian Schmaus zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Integrationshauses gewählt. Schmaus ist selbstständiger Rechtsanwalt in Wien mit eigener Kanzlei und langjähriger Experte im Fremden- und Asylrecht. Er war vor 20 Jahren der erste Leiter der unabhängigen Rechtsberatung im Integrationshaus und ist seit 2017 im Vorstand aktiv. Mit seiner fachlichen Expertise und seinem langjährigen Engagement übernimmt Schmaus den Vorsitz in einer Zeit, in der die Rahmenbedingungen für Schutzsuchende und deren rechtliche Unterstützung vor großen Veränderungen stehen. Angesprochen auf die besonderen Herausforderungen in der Rechtsberatung für Geflüchtete von damals zu heute, stellt Schmaus fest: „Der Gegenwind ist rauer geworden, die Vorurteile und Vorverurteilungen haben zugenommen. Dies geht Hand in Hand mit einer Politik, die zunehmend auf Abschreckung setzt und versucht, mit Positionierungen und Behauptungen, die sich gezielt gegen Fremde und Asylwerber*innen richten, politisch Kapital zu schlagen. Umso wichtiger ist es, weiterhin an der Seite der betroffenen Menschen zu stehen und den Vorurteilen mit sachlich fundierter Information entgegenzutreten.“ Er betont zudem, dass gerade die Integrationserfolge durch eine Politik der Verunsicherung und Ausgrenzung erschwert werden, wenn Menschen nicht wissen, ob ihr Status sicher ist oder der Familiennachzug gestoppt wird.

20 Jahre unabhängige Rechtsberatung im Integrationshaus

Die unabhängige Rechtsberatung des Integrationshauses unterstützt seit 20 Jahren geflüchtete Menschen in ihren Asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren und agiert dabei ausschließlich im Interesse der Klient*innen. Sie bietet kostenlose, mehrsprachige Beratung zu rechtlichen Perspektiven, klärt über Rechte und Pflichten auf und begleitet Betroffene etwa bei Einvernahmen, Verhandlungen oder durch das Verfassen von Schriftsätzen. In ausgewählten Fällen übernimmt das Team auch die rechtliche Vertretung und leistet damit einen zentralen Beitrag zu fairem Zugang zu Rechtsschutz im Asylverfahren.